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Прокуратура закрыла дело против купившей за границей лекарство матери

Транспортный прокурор после проведенной по поручению Генпрокуратуры проверки отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении женщины, купившей через интернет из-за рубежа лекарство для ребенка-инвалида, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя надзорного ведомства Александра Куренного.

«Московско-Курский транспортный прокурор отменил постановление <...> как незаконное и необоснованное, так как в ходе доследственной проверки не было получено данных, образующих объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства)», – пояснил Куренной.

16 августа директор благотворительного фонда «Дом с маяком» Лида Мониава сообщила о задержании на почте матери, которая пришла получить посылку с лекарством для больного ребенка. Речь идет о не зарегистрированном в России препарате фризиум. Как пояснила Мониава, ранее врач назначил ребенку с эпилепсией данное лекарство. Мать ребенка заказала его через интернет, а при получении посылки ее задержали сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Федеральной таможенной службы России. Женщину допрашивали пять часов. Дома у нее провели обыск.

Федеральная таможенная служба (ФТС) в тот же день сообщила, что задержанная 12 августа женщина на почте пыталась получить посылку с психотропным препаратом. При этом она не показала сотрудникам ведомства соответствующего рецепта врача или заключения консилиума врачей о необходимости применения данного лекарства. ФТС напомнила, что в России оборот фризиума запрещен. После возбуждения уголовного дела женщина проходила по нему свидетелем.