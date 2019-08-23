Минтранс предлагает ввести правила движения для электросамокатов и сегвеев
Министерство транспорта России готовит изменения в правила дорожного движения (ПДД), регламентирующие поведение пользователей электромеханических транспортных средств, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ответ начальника ГИБДД России Михаила Черникова депутату Госдумы Ярославу Нилову.
Документ планируется подготовить до конца 2019 г. Как уточняется в письме Черникова, поправки коснутся владельцев таких транспортных средств, как электробайк, электросамокат, гироскутер, сигвей и моноколесо.
Ранее московский Центр организации дорожного движения предлагал внести изменения в ПДД, предполагающие признание самокатов видом транспорта, и ввести административную ответственность для их владельцев. По мнению первого заместителя руководителя организации Александра Ходакова, владельцы самокатов, электросамокатов и сигвеев регулярно оказываются на проезжей части, но ответственность за нарушения ПДД для них фактически не предусмотрена.
По его словам, многие водители с трудом адаптируются к поведению владельцев электросамокатов на дороге. Размер возможных штрафов чиновник не уточнил.