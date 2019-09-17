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Депутат Госдумы попросил Чайку опротестовать приговор Павлу Устинову

Зампред комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов попросил генпрокурора Юрия Чайку рассмотреть возможность опротестовать приговор актеру Павлу Устинову и освободить его от уголовной ответственности.

Уголовное дело против Устинова вызвало значительный общественный резонанс, говорится в обращении. «Все это «московское дело» калечит судьбы. Надо, конечно, вытаскивать людей», – написал Шаргунов на своей странице в Facebook.

Устинова задержали 3 августа в центре Москвы, где проходила акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Его обвинили в том, что он оказал сопротивление при задержании, в результате чего омоновец получил вывих плеча. Тверской суд Москвы 16 сентября признал актера виновным и приговорил его к трем годам и шести месяцам колонии общего режима. Устинов вину отрицает и настаивает, что не участвовал в митинге, а на Пушкинской площади ждал встречи с другом. Свидетели во время судебных разбирательств указывали, что бойцы ОМОНа и Устинов столкнулись и потеряли равновесие. Судья Алексей Криворучко не стал приобщать к делу видеозаписи, подтверждающие слова Устинова и свидетелей защиты.

Актера поддержали многие его коллеги, в том числе Константин Райкин, возглавляющий театр «Сатирикон» и Высшую школу сценических искусств, где учился Устинов. Райкин призывал освободить актера из-под стражи еще во время следствия. Устинова также поддержали Александр Паль, Данила Козловский, Максим Галкин, Максим Виторган, Ксения Собчак, Павел Артемьев, Александр Петров и другие.

Кто поддержал осужденного на 3,5 года актера Павла Устинова