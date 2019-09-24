Экстрадированный в США россиянин признался в кибератаках на JPMorgan

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Трамп договорился с президентом Польши о расширении военного контингента США

Президент США Дональд Трамп и его польский коллега Анджей Дуда обсудили увеличение военного присутствия США в Польше и подписали декларацию о военном сотрудничестве, сообщает Польское агентство печати. Их переговоры состоялись в рамках климатического саммита ООН в Нью-Йорке. Трамп заявил, что США переместят военных в Польшу из других мест в Европе, а не отправят туда дополнительный контингент. Кроме того, Трамп пообещал, что власти США отменят визы для граждан Польши.

Журналисты после переговоров спросили Трампа, связано ли расширение американского военного присутствия в Польше с тем, что США видят угрозу со стороны России. «Нет, совсем так не думаю», – ответил он.

В данный момент в Польше базируются около 4500 военнослужащих США на ротационной основе. Согласно подписанному документу, непрерывное присутствие в ближайшее время увеличится на 1000 человек. Кроме того, в городе Дравско-Поморске появится центр боевого обучения, который будут использовать военнослужащие США и Польши. В Познани будет расположено дивизионное командование, а также группа поддержки пехоты США, а во Вроцлаве – авиабаза для погрузки и разгрузки самолетов ВВС США. В Ласке планируется создать базу для американской эскадрильи беспилотников, а в местности Повидз – штаб-квартиру авиационной боевой бригады, батальон логистической поддержки и объект сил специального назначения.

Как отмечает Bloomberg, также на встрече лидеры двух стран обсудили, как лучше всего препятствовать реализации проекта «Северный поток – 2».

«Северный поток – 2» – трансбалтийский газопровод «Газпрома», две нитки которого должны соединить Россию и Германию. Проектная мощность трубы составляет 55 млрд куб. м в год. Морская часть трубопровода проходит через воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Его планируется достроить до конца 2019 г. Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании.

Против проекта активно выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа. Также против «Северного потока-2» высказываются лидеры некоторых европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву. В США также выступают против российского проекта строительства трубопровода, ссылаясь на обеспокоенность энергетической безопасностью Европы. В частности, летом в конгресс США внесли законопроект о санкциях против «Северного потока – 2». В документе отмечается, что Россия продолжает «подрывать мир и безопасность в Европе», используя энергию в качестве геополитического оружия. Комитет по международным отношениям сената США поддержал его. Далее документ должен получить поддержку сената и палаты представителей и подпись президента США Дональда Трампа.