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Подписавшегося против «московского дела» священника отстранили от службы

Священника Марка Мазитова, подписавшего письмо в поддержку фигурантов «московского дела», отстранили от службы. Об этом сообщил в Faceboоk протодиакон Андрей Кураев. Он опубликовал рассказ Мазитова, в котором тот сообщил, что 24 сентября ему без объяснения причин выдали распоряжение об освобождении от послушания.

Мазитов был клириком храма Покрова Божией Матери в городе Мегион Ханты-Мансийского автономного округа. «После богослужения меня вызвали в приемную прихода, где я служил, выдали распоряжение владыки об освобождении от послушания на приходе и вообще с епархии. При этом мне никто ничего не объяснил – какие причины, почему такое принято решение. Просто все – свободен», – приводит слова священника Кураев.

Мазитов был одним из тех, кто подписал открытое письмо против дела о массовых беспорядках в Москве. Письмо было опубликовано 18 сентября на сайте «Правмир», на момент публикации его подписали 182 священника.