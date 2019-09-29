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Bloomberg узнал о тайной встрече предполагаемой дочери Путина с генетиками

Этим летом ведущие российские генетики и чиновники от здравоохранения провели закрытую встречу, на которой обсуждалось редактирование ДНК, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, главной гостьей мероприятия стала предполагаемая дочь Владимира Путина, эндокринолог Мария Воронцова. Где именно проходила встреча, не сообщается, отмечается только, что это было на юге Москвы.

Поводом для обсуждения стала идея российского биохимика Дениса Ребрикова, пишет Bloomberg. В начале лета он заявил о намерении с помощью технологии Crispr изменить ДНК будущего ребенка своих пациентов. В паре, которую наблюдает Ребриков, оба родителя имеют нарушения слуха, но хотят, чтобы ребенок родился здоровым. Многие ученые выступили с критикой в адрес российского биохимика, поскольку редактирование ДНК запрещено во всех странах. Науке пока неизвестно, к чему приведет передача модифицированного генома следующим поколениям.

Через шесть недель после заявления Ребрикова генетики собрали встречу с участием Воронцовой и три часа знакомили ее с противоречивыми мнениями по данному вопросу, рассказали собеседники агентства. По их словам, предполагаемая дочь Путина не сказала ни «да», ни «нет», но признала, что прогресс остановить нельзя и редактирование человеческой ДНК нужно запретить частному сектору и доверить государственным организациям.

Воронцова отказалась отвечать на вопросы Bloomberg, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил агентству, что подобные вопросы не относятся к делам президента.

О том, что старшую дочь Путина зовут Марией Воронцовой, сообщил журнал The New Times в 2016 г. По его данным, Воронцова – выпускница МГУ, училась на факультете фундаментальной медицины, после чего стала аспиранткой Эндокринологического научного центра Минздрава. Информацию о том, что Воронцова – старшая дочь Путина, подтверждала и Русская служба BBC со ссылкой на знакомого семьи президента.