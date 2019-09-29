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The Times сообщила о грозящей Борису Джонсону процедуре импичмента

Британские оппозиционные партии могут запустить в отношении премьера Бориса Джонсона редкую для Великобритании процедуру импичмента, сообщает The Times со ссылкой на источники. По данным издания, подобная возможность обсуждалась на встрече оппозиционеров в четверг, 26 сентября.

Поводом для импичмента может послужить вердикт Верховного суда Великобритании, вынесенный им 24 сентября. Суд признал незаконным решение Джонсона приостановить работу парламента до середины октября. Таким образом, одна из высших апелляционных инстанций страны встала на сторону противников премьера, которые обвинили его в попытке нейтрализовать парламентариев до определения хода Brexit.

По данным The Times, предложение об импичменте Джонсона было разработано валлийской партией Plaid Cymru («Партия Уэльса») и уже в начале следующей недели оно может быть внесено на рассмотрение палаты общин. Если процедура импичмента будет запущена, то ее итогом может стать судебный процесс в отношении премьера.

Великобритания должна была выйти из Евросоюза 29 марта текущего года. Однако британский парламент трижды отклонил проект соглашения об условиях Brexit, который был согласован бывшим премьером Терезой Мэй с Брюсселем. В итоге Евросоюз согласился перенести Brexit, чтобы избежать жесткого варианта. Новая дата выхода назначена на 31 октября.

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