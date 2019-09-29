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Навальный пришел на митинг в поддержку фигурантов «московского дела»

На митинг в поддержку фигурантов «московского дела», который проходит в воскресенье на проспекте Академика Сахарова, пришел основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. Как передает телеканал «Дождь», оппозиционер пришел вместе с супругой Юлией. Будет ли Навальный выступать на митинге, неизвестно.

Сегодняшняя акция согласована с властями, ее организатором выступила незарегистрированная Либертарианская партия. Митинг начался в 15.00 мск. За полчаса до его начала на проспект Сахарова пришли 3400 человек, подсчитал проект «Белый счетчик». По словам корреспондента «Ведомостей», поток людей увеличился, число участников митинга быстро растет. Заявленное число протестующих – 20 000 человек.

Протестующие требуют снять обвинения и освободить фигурантов дела о массовых беспорядках, которое было возбуждено после несогласованной акции 27 июля. Также они выступают за прекращение дела об отмывании денег фондом Навального и в поддержку политзаключенных.