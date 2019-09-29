Политика

Новости

«Белый счетчик» насчитал почти 18 000 человек на митинге в Москве

К 15.30 мск на территорию проведения митинга на проспекте Сахарова прошли 17 800 человек, сообщает проект «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на массовых мероприятиях. Отмечается, что входящий поток по-прежнему интенсивный.

Митинг начался в 15.00 мск, он согласован с властями. Заявленное число участников – 20 000 человек. Организатором является незарегистрированная Либертарианская партия.

Протестующие выступают в поддержку фигурантов «московского дела», за освобождение политзаключенных и против дела об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией. На акцию пришли оппозиционеры Алексей Навальный, Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Юлия Галямина, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, актер Александр Паль, блогер Юрий Дудь.