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Защита основателя «Рольфа» прокомментировала отказ суда отменить его арест

Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу защиты основателя «Рольфа» Сергея Петрова, которая пыталась оспорить решение Басманного районного суда об его заочном аресте и объявлении в международный розыск.

Защита Петрова не согласна с сегодняшним решением и подаст жалобу в Первый кассационный суд общей юрисдикции, сообщил «Ведомостям» адвокат Александр Макаров. По словам адвоката, непонятны причины, почему вынесено решение о заключении под стражу, так как нет самого события преступления.

Об уголовном деле против бизнесмена стало известно в конце июня. Петрова подозревают в сговоре с руководством «Рольфа», чтобы вывести средства компании на счета кипрской Panabel Limited. По версии следствия, для этого был изготовлен заведомо подложный договор о приобретении «Рольфом» у Panabel акций «Рольф эстейта», стоимость которых умышленно завысили. Сумму ущерба следствие оценило в 4 млрд руб. По уголовному делу также проходят бывший гендиректор компании Татьяна Луковецкая и гендиректор Panabel Limited Георгий Кафкалия. Они также заочно арестованы. Еще один фигурант – глава департамента развития бизнеса Анатолий Кайро – находится под домашним арестом, сообщали ранее «РИА Новости».

По словам Макарова, сделка ни от кого не скрывалась, прошла валютный контроль и была известна налоговой службе. На протяжении пяти лет она не вызывала у контролирующих органов никаких претензий, сказал он. В рамках дела создается «опаснейший прецедент», когда правоохранительные органы могут любую сделку признать преступной, если посчитают, что ее стоимость «неправильная», уверен Макаров.

Адвокат Луковецкой Константин Терехин сообщил, что они тоже будут обжаловать решение об аресте. Общественный помощник Бориса Титова по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей, Александр Хуруджи назвал решение суда неправомерным. Мы будем планомерно добиваться отмены статьи 193.1 УК (перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов) как не соответствующей ни понятию свободной рыночной экономики, ни нормам современного цивилизованного общества, заявил он.