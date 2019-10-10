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Госдума отклонила законопроект о поддержке российских виноделов

Госдума не стала принимать в третьем, окончательном чтении законопроект о поддержке российских виноделов, сообщает «Интерфакс». Законопроект был внесен в Госдуму в июле 2017 г. В первом чтении его приняли в ноябре 2017 г., во втором – в июле 2019 г.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания указал на плохую подготовку законопроекта. По его словам, он не решает вопросы защиты и формирования отрасли. При подготовке не привлекались эксперты и предприятия сферы, не предложены конкретные меры для поддержки нашего производителя, сказал Володин. «В этой связи вынуждены, что называется, на полку отправить то, что до этого было сделано», – сказал спикер. Он также сообщил о необходимости подготовить новую версию законопроекта с учетом снижения НДС до 10% на фрукты и ягоды, включая виноград, а также недавно принятый закон о реформе акцизов в винной отрасли. «Наша задача – поддержать и защитить отечественного производителя, все это привязав к месту произрастания винограда и нахождения, чтобы были свои товарные знаки», – сообщил Володин.

Законопроект должен был стать первым поддерживающим виноградарство и виноделие в России. Планировалось разграничить производство алкоголя на основе этилового спирта и винограда. Земельные участки с виноградниками должны были быть включены в реестр виноградных насаждений, оператор которого – Минсельхоз. Хозяйства планировалось обязать декларировать урожай винограда.

9 июля Госдума приняла заявление с призывом правительства принять санкции против Грузии. Конкретные меры в документе не прописаны. Володин отмечал, что нижняя палата парламента предлагает запретить импорт вин и воды, а также денежные переводы в Грузию и поездки российских туристов в эту страну.