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Минобороны Турции сообщило о 174 уничтоженных в Сирии боевиках

Ведомости
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Вооруженные силы Турции уничтожили 174 боевика во время военной операции «Источник мира» в Сирии, передает турецкое информагентство Аnadolu со ссылкой на заявление министерства национальной обороны страны.

«В рамках операции "Источник мира" были нейтрализованы еще 19 террористов из Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны". Таким образом, общее число уничтоженных террористов составляет 174», – говорится в заявлении.

Накануне, 9 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции на границе с Сирией. Турецкая авиация нанесла удары по курдским формированиям в населенных пунктах Тель-Абъяд и Рас-Эль-Айн. Всего в первый день операции были нанесены удары по 181 объекту курдов на северо-востоке Сирии.

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Финансы
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Банк Англии представил 20-фунтовую полимерную банкноту

Ведомости
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Председатель Банка Англии Марк Карни представил новую банкноту номиналом 20 фунтов стерлингов, говорится в сообщении регулятора. На купюре изображен британский художник Уильям Тернер. Новые банкноты выполнены из полимерного материала и поступят в обращение 20 февраля 2020 г. Как отмечается в сообщении, благодаря современным элементам защиты новые купюры будут самыми безопасными из тех, что находятся в обращении.

Полимерные купюры служат в 2,5 раза дольше бумажных, в результате чего окружающей среде наносится меньший вред, говорится в сообщении. Бумажные 20-фунтовые банкноты будут постепенно изыматься из оборота.

Ранее британский регулятор представил полимерные банкноты номиналом 5 и 10 фунтов. Они уже используются в качестве платежного средства. В 2021 г. банк Англии собирается выпустить банкноту номиналом 50 фунтов. На ней будет изображен британский математик Алан Тьюринг.

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В США задержали двух связанных с личным адвокатом Трампа выходцев из СССР

Ведомости
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Двое выходцев из СССР, которые помогали личному адвокату Дональда Трампа Руди Джулиани, задержаны в США из-за обвинений в нарушении правил финансирования предвыборных кампаний. Об этом сообщил The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Задержание подтвердил The Washington Post (WP) представитель прокуратуры Манхэттена.

По данным обоих изданий, речь идет о Льве Парнасе и Игоре Фрумане. WSJ опубликовал обвинительное заключение, в котором говорится, что они – выходцы из Украины и Белоруссии соответственно, оба граждане США.

Им предъявлены обвинения по четырем пунктам, в частности в сговоре, фальсификации финансовых данных и предоставлении ложных сведений федеральной избирательной комиссии США относительно политических пожертвований. В заключении также упоминается бизнесмен по имени Андрей Кукушкин (выходец из Украины и гражданин США) и неназванный российский бизнсмен. В одном из пунктов обвинения, в частности, говорится, что Парнас, Фруман, Коррейа и Кукушкин сговорились делать от своего имени политические взносы, которые финансировались неназванным российским бизнесом.

В четверг, 11 октября, Парнас и Фруман должны предстать перед судом.

Как отмечает WSJ и WP, оба они помогали Джулиани в попытке заставить украинских чиновников провести расследование в отношении кандидата на выборах президента США в 2020 г., бывшего вице-президента Джо Байдена, а также его сына Хантера.

В конце сентября спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила о начале формальной процедуры импичмента Трампа. Заявление было сделано на фоне скандала вокруг июльского разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трампа подозревают в том, что во время беседы он пытался надавить на украинского лидера для начала расследования возможных коррупционных связей Хантера Байдена. Во время президентства Обамы Хантер Байден устроился на работу в украинскую нефтегазовую компанию Burisma Holdings.

Новости СМИ2
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Бизнес
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В работе «Почты России» в Петербурге произошел сбой

Ведомости
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Отделения «Почты России» в Санкт-Петербурге не принимают и не отправляют посылки, переводы и письма. Об этом сообщила пресс-служба управления федеральной почтовой службы города и Ленинградской области, передает «Росбалт».

По ее данным, сбой вызван «технической ошибкой при установке обновления автоматизированной системы отделений, на которой завязано предоставление всех услуг». Управление пообещало устранить неполадки и восстановить работу в ближайшее время.

Все посылки и письма люди, простоявшие в очередях, получат 11 октября, отметила пресс-служба.

Читатели начали сообщать «Фонтанке» об очередях в отделениях «Почты России» около 17.30 мск, пишет это издание.

Позже пресс-служба «Почты России» сообщила «Фонтанке», что ближе к 20.00 восстановлена работа 80% отделений в Петербурге, в ближайшее время будет налажена работа и в остальных отделениях. Режим работы почты предусматривает, что в 20.00 все отделения закрываются.

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Политика
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МИД сообщил об обвинении трёх россиянок в убийстве в Пакистане

Ведомости
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В Пакистане возбудили уголовное дело против трех россиянок по обвинению в убийстве надзирательницы в одной из местных тюрем, говорится в сообщении российского МИДа. Речь идет о трех гражданках России, содержащихся в центральной тюрьме «Гаддани». По информации ведомства, они совершили преднамеренное убийство. «Генконсульство России в Карачи проясняет обстоятельства произошедшего», – уточняется в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов задержали женщин в октябре прошлого года в городе Кветта за незаконное пересечение ирано-пакистанской границы. «Вместе с находящимися с ними восемью несовершеннолетними детьми они ожидали депортации в Россию», – сообщили в МИДе.

По полученным сведениям, обвиняемые являются «фанатичными приверженцами идеологии террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ее деятельность запрещена в России). С территории Пакистана они пытались проникнуть в Афганистан для присоединения к так называемому отделению ИГ «Вилаят Хорасан» (его деятельность запрещена в России).

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Политика
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Эксперты СПЧ раскритиковали приговор активисту Константину Котову

Ведомости
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Тверской суд не проделал необходимой работы по доказыванию обстоятельств преступления, вменяемого активисту Константину Котову, и проигнорировал требования, которые предъявляются к приговору, его содержанию и структуре. Об этом говорится в заключении комиссии СПЧ по научно-правовой экспертизе на приговор Котову, который 5 сентября был приговорен Тверским судом к четырем годам лишения свободы за неоднократное участие в несогласованных митингах (ст 212.1 УК).

Председатель СПЧ Михаил Федотов направил заключение адвокату Котова Марии Эйсмонт. Она говорит, что будет добиваться приобщения этого документа апелляционной инстанцией к материалам дела. Апелляционную жалобу на приговор Тверского суда, как ожидается, Мосгорсуд рассмотрит 14 октября.

Ранее Конституционный суд (КС) признал применение ст. 212.1 УК противоречащим Конституции. КС указал, что к лишению свободы можно приговаривать только в том случае, если из-за действий обвиняемого публичное мероприятие утратило мирный характер или привело к причинению существенного вреда здоровью или имуществу.

Как отмечается в заключении, в приговоре не приведены конкретные данные о том, какими именно действиями Котов создавал угрозу причинения вреда здоровью граждан, имуществу физических и юридических лиц, общественному порядку, общественной безопасности и иным конституционно охраняемым ценностям. Не приведены слова Котова, в которых содержится призыв к противоправным действиям.

Скандирование перечисленных полицейскими лозунгов («Допускай», «Путин вор», «Мы здесь власть» и др.) никак не может влиять на оценку действий Котова как криминальных, настаивают авторы заключения.

«Решая вопрос об уголовном наказании лица, совершившего преступление, предусмотренное ст. 212.1 УК, суды обязаны основываться исключительно на оценке общественной опасности и противоправности соответствующего деяния, которая не может быть поставлена в зависимость от отношения этого лица – негативного или позитивного – к принимаемым органам публичной власти решениям или проводимой ими политике», – подчеркивается в заключении.

В документе также отмечается, что Тверской суд ограничился тщательным изучением одних только свидетельств обвинения, в то время как показания свидетелей защиты в приговоре почти проигнорированы.

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Политика
Новости

Якутский шаман заявил о возобновлении похода в Москву

Ведомости
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Житель Якутии Александр Габышев, называющий себя шаманом, намерен возобновить свой поход в Москву. Об этом он рассказал порталу «Якутия.Инфо». При этом Габышев подчеркнул, что поход будет носить исключительно мирный характер: «Ни один волос не упадет, ни одна капля крови у Путина не прольется».

Шаман, на протяжении шести месяцев шедший в Москву, чтобы «изгнать Путина» и «восстановить народовластие», 19 сентября был задержан сотрудниками правоохранительных органов на федеральной трассе «Байкал» в Бурятии. В отношении него было возбуждено дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК).

В начале октября стало известно, что Александр Габышев по итогам комплексной психолого-психиатрической экспертизы признан невменяемым.

Пешее путешествие Габышева из Якутии в Москву началось в марте. За полгода он прошел около 3000 км из 8000 км. В общей сложности путешествие должно было продлиться два года.

Финансы
Новости

Мутко сообщил о возможном введении льготной ипотеки в проблемных регионах

Ведомости
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В десяти регионах России могут появиться программы льготной ипотеки, сообщил журналистам вице-премьер Виталий Мутко (его слова приводит «Интерфакс»). Речь идет о субъектах, наименее развитых в социально-экономическом плане, пояснил Мутко, не назвав эти регионы.

Решение о введении льготной ипотеки пока не принято. Власти обсуждают и другие механизмы поддержки проблемных регионов, добавил вице-премьер.

В этом году последние места в рейтинге социально-экономического положения регионов по версии «РИА Новости» занимают Тыва, Еврейская автономная область, Республика Алтай, Ингушетия, Чукотский автономный округ, Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Северная Осетия, Кабардино-Балкария и Курганская область. В марте премьер Дмитрий Медведев на совещании правительства говорил, что наиболее сложная экономическая ситуация сложилась в Калмыкии, Мордовии, Марий Эл, Республике Алтай, Саратовской, Курганской, Пензенской областях и Тыве.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря подготовить законодательную базу для введения 2%-ной ипотечной ставки на Дальнем Востоке.

Политика
Новости

Госдума отклонила законопроект о поддержке российских виноделов

Ведомости
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Госдума не стала принимать в третьем, окончательном чтении законопроект о поддержке российских виноделов, сообщает «Интерфакс». Законопроект был внесен в Госдуму в июле 2017 г. В первом чтении его приняли в ноябре 2017 г., во втором – в июле 2019 г.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания указал на плохую подготовку законопроекта. По его словам, он не решает вопросы защиты и формирования отрасли. При подготовке не привлекались эксперты и предприятия сферы, не предложены конкретные меры для поддержки нашего производителя, сказал Володин. «В этой связи вынуждены, что называется, на полку отправить то, что до этого было сделано», – сказал спикер. Он также сообщил о необходимости подготовить новую версию законопроекта с учетом снижения НДС до 10% на фрукты и ягоды, включая виноград, а также недавно принятый закон о реформе акцизов в винной отрасли. «Наша задача – поддержать и защитить отечественного производителя, все это привязав к месту произрастания винограда и нахождения, чтобы были свои товарные знаки», – сообщил Володин.

Законопроект должен был стать первым поддерживающим виноградарство и виноделие в России. Планировалось разграничить производство алкоголя на основе этилового спирта и винограда. Земельные участки с виноградниками должны были быть включены в реестр виноградных насаждений, оператор которого – Минсельхоз. Хозяйства планировалось обязать декларировать урожай винограда.

9 июля Госдума приняла заявление с призывом правительства принять санкции против Грузии. Конкретные меры в документе не прописаны. Володин отмечал, что нижняя палата парламента предлагает запретить импорт вин и воды, а также денежные переводы в Грузию и поездки российских туристов в эту страну.

Политика
Новости

Преподаватели сибирского филиала РАНХиГС пожаловались ректору на зарплаты

Ведомости
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Большинство преподавателей Сибирского института управления (СИУ) – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) – поддержали обращение, направленное реактору вуза из-за низких зарплат. Об этом сообщила ТАСС председатель профсоюзного комитета работников института Галина Плясуля.

По ее словам, документ от 13 сентября этого года подписали 107 из 144 штатных преподавателей. Как пишет «Тайга.инфо» со ссылкой на профсоюз СИУ, ректор РАНХиГС Владимир Мау проигнорировал первое обращение коллектива, после чего сотрудники вуза решили поименно подписаться под новым.

В настоящий момент идет работы двусторонней переговорной комиссии, представляющей и интересы администрации, и интересы трудового коллектива, сообщила ТАСС пресс-служба института. «Появление подобного рода материалов [про обращение к ректору] считаем попытками оказать давление на принятие решений», – отметила она.

В своем обращении сотрудники СИУ пожаловались на директора института Сергея Сверчкова из-за низкой, по их мнению, стоимости преподавательского часа. Они обратили внимание и на высокую нагрузку, которую вынуждены брать преподаватели, чтобы обеспечить себе приемлемый доход. Недовольство части коллектива вызвал и тот факт, что Сверчков вынес корпоративный конфликт в публичную плоскость, исказив информацию о зарплатах коллег.

Сверчков говорил, что считает оплату сотрудников института одной из самых высоких в Новосибирске, а нагрузку – сопоставимой с другими вузами города.

СИУ проводит подготовку, переподготовку и повышение квалификации государственных и муниципальных служащих. В его составе, как сообщается на сайте, пять факультетов, 16 кафедр и аспирантура.

Финансы
Новости

Греф оценил перспективы использования криптовалюты Facebook в России

Ведомости
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Криптовалюта Libra, которую создает Facebook, не будет популярна в России, считает президент Сбербанка Герман Греф. «Будем ли мы использовать Libra? Боюсь, что нет, потому что, скорее всего, в России большое количество игроков имеют свои планы в этой части», – пояснил он (цитата по ТАСС).

При этом, по его мнению, властям не нужно спешить с регулированием «стейблкоинов» (криптовалюты, имеющие обеспечение в виде актива). Греф отметил, что необходимо создавать условия для того, чтобы децентрализованные системы такого рода появлялись, и наблюдать за их развитием. Он добавил, что не видит в стейблкоинах угрозу – в отличие от биткойна и традиционных криптовалют.

Facebook в июне объявил, что выпустит в обращение собственную криптовалюту Libra в 2020 г. Ее функционирование будет основано на технологии блокчейн – децентрализованной базе данных, устройства хранения информации которой не подключены к общему серверу. По словам представителей соцсети, сделать перевод цифровой валюты будет так же просто, как «отправить текстовое сообщение на телефон». В России оборот криптовалют пока законодательно не регулируется.

Финансы
Новости

Mastercard и оператор системы «Мир» запустят переводы за рубеж через систему ЦБ

Ведомости
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Mastercard и оператор российской платежной системы «Мир» – «Национальная система платежных карт» (НСПК) – подписали соглашение о развитии трансграничных переводов с использованием Системы быстрых платежей (СБП), говорится в совместном пресс-релизе.

«Обеспечение возможности мгновенных трансграничных переводов станет следующим этапом в реализации стратегии построения СБП и будет способствовать развитию безналичной экономики в России», – говорится в сообщении. Реализацией соглашения займется рабочая группа, в которую войдут представители НСПК и Mastercard.

Центробанк запустил СБП в тестовом режиме 28 января, в рабочем – 28 февраля. Система позволяет по номеру телефона перевести деньги с одного банковского счета на другой. Система также предоставляет услуги оплаты в торговых точках по QR-коду.

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