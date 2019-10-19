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Шесть человек остаются пропавшими без вести после прорыва дамбы

Шесть человек остаются пропавшими без вести после прорыва дамбы в Красноярском крае, число погибших не изменилось, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС. Ранее сообщалось о 13 пропавших: семеро из них, по данным спасателей, найдены живыми.

В ночь на 19 октября в Курагинском районе Красноярского края прорвало дамбу на реке Сейба, погибли 15 рабочих золотодобывающей артели в поселке Щитинкино. Волна, которая образовалась после прорыва дамбы, достигала 4–5 метров в высоту. Селевой поток с глиной и камнями смыл несколько времянок, в которых жили рабочие.

По данным МЧС, на месте происшествия работают около 300 спасателей, шесть маломерных судов и водолазы. Поиски пропавших будут вестись в круглосуточном режиме.

Последствия прорыва дамбы в Красноярском крае