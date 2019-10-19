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Путин обсудил с Меркель ситуацию в Сирии и встречу «нормандской четверки»

Президент России Владимир Путин 19 октября провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщили Кремль и представитель немецкого правительства (сообщения обеих стран приводит «Интерфакс»).

Центральными темами разговора, по заявлению российской стороны, стали ситуации в Сирии и Ливии. Путин в беседе в очередной раз подчеркнул, что достижение устойчивого мира в Сирийской Арабской республике возможно только на основе уважения принципов единства и территориальной целостности страны. При этом, по словам президента, должны быть учтены интересы каждой этноконфессиональной группы сирийского народа.

Обе стороны отметили важность продвижения политического урегулирования в Сирии, добавил Кремль. Путин и Меркель затронули также ситуацию в Ливии и выразили намерение способствовать деэскалации конфликта в этой стране.

Немецкая сторона же рассказала, что лидеры двух стран обсудили подготовку встречи «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция) и транзит газа через украинскую территорию.