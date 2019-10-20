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Следователи назвали поджог причиной пожара с семью погибшими под Ярославлем

Причиной пожара в многоквартирном доме в Ростове Великом стал поджог, сообщил Следственный комитет России. В связи с этим дело будет далее расследоваться по статье об убийстве двух и более лиц, совершенном общеопасным способом.

Подозреваемый задержан, им оказался житель Ярославской области 1982 года рождения. Ему грозит от 8 лет лишения свободы до пожизненного заключения. О мотивах задержанного ничего не сообщается.

Пожар произошел в ночь на 19 октября. По последним данным, в результате случившегося погибли семь жильцов, еще несколько человек пострадали. Среди погибших пятеро детей. Изначально дело расследовалось по статье о причинении смерти по неосторожности.