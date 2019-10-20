Политика

Новости

Власти Барселоны оценили ущерб от протестов в 2,5 млн евро

Власти Барселоны оценили более чем в 2,5 млн евро ущерб от действий протестующих, сообщает агентство Efe со ссылкой на мэрию города. Отмечается, что при подсчетах учитывались средства, потраченные на дополнительные выплаты коммунальным службам, которые убирали улицы после беспорядков.

Массовые протесты начались в столице Каталонии 14 октября, после того как Верховный суд Испании приговорил девять каталонских политиков к срокам от 9 до 13 лет тюрьмы за проведение референдума о независимости в 2017 г. Они получили наказание за мятеж, еще три человека были признаны виновными в неподчинении и оштрафованы.

В ночь на 20 октября беспорядки в Барселоне продолжались, правоохранительные органы задержали 13 человек, четверо сотрудников пострадали.

Протестующие поджигают на улицах мусорные контейнеры, повреждают дорожное покрытие, светофоры, электрические щиты, дорожные знаки, деревья и уличную мебель. Утром в воскресенье более 40 групп рабочих участвовали в приведении города в порядок. За ночь пожарные потушили около 50 очагов возгорания в Барселоне.

Барселона в огне. Фотографии с улиц города