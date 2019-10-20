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СМИ сообщили об ударе США по собственной авиабазе в Сирии

Американские вооруженные силы уничтожили собственную авиабазу в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии после вывода оттуда своих военных, сообщает сирийское национальное агентство SANA. По его данным, на базе была оборудована взлетно-посадочная полоса для военно-транспортных самолетов.

База располагалась недалеко от города Тель-Тамар, где идут бои между курдскими формированиями и протурецкими силами. Американские военные также готовятся оставить базу рядом с дамбой Ас-Сабее в той же провинции Эль-Хасаке.

США начали передислокацию своих войск после турецкого вторжения в Сирию. Анкара 9 октября объявила о начале операции «Источник мира» на севере республики, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Запад раскритиковал действия турецких военных, поскольку от них могут пострадать мирные граждане.

На этой неделе Турция согласилась на предложение США приостановить операцию на пять дней, чтобы дать силам самообороны сирийских курдов покинуть приграничную зону.