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Бывший замдиректора «Росгеологии» признал вину в мошенничестве

Бывший первый заместитель директора «Росгеологии» Руслан Горринг признал вину в мошенничестве, сообщает Следственный комитет. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Дело против Горринга было заведено еще несколько лет назад по статье о получении взятки, тогда его звали Руслан Ганжиев. По версии следствия, он, являясь доверенным лицом председателя Ленинского районного совета депутатов, в 2009-2010 гг. получил от предпринимателя 19 млн руб. за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности в этом районе. После того, как предприниматель перестал переводить ему деньги, Горринг потребовал от него 5 млн рублей. В феврале 2011 г. он получил эту сумму, но был задержан.

Горринг на допросе дал признательные показания и был отправлен судом под подписку о невыезде. После избрания меры пресечения он скрылся от следствия и изменил фамилию, его объявили в розыск.

В 2015 г. Горринг пришел работать в «Росгеологию». В январе 2019 г. его уволили из-за видеоролика в соцсетях, в котором он употреблял нецензурную лексику и рассказывал о связях сотрудников ведомства, а в марте задержали в московском аэропорту. Дело против него было переквалифицировано на статью о мошенничестве в особо крупном размере, ему грозит до 10 лет лишения свободы.