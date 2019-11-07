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Бывший замдиректора «Росгеологии» признал вину в мошенничестве

Ведомости
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Бывший первый заместитель директора «Росгеологии» Руслан Горринг признал вину в мошенничестве, сообщает Следственный комитет. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Дело против Горринга было заведено еще несколько лет назад по статье о получении взятки, тогда его звали Руслан Ганжиев. По версии следствия, он, являясь доверенным лицом председателя Ленинского районного совета депутатов, в 2009-2010 гг. получил от предпринимателя 19 млн руб. за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности в этом районе. После того, как предприниматель перестал переводить ему деньги, Горринг потребовал от него 5 млн рублей. В феврале 2011 г. он получил эту сумму, но был задержан. 

Горринг на допросе дал признательные показания и был отправлен судом под подписку о невыезде. После избрания меры пресечения он скрылся от следствия и изменил фамилию, его объявили в розыск.

В 2015 г. Горринг пришел работать в «Росгеологию». В январе 2019 г. его уволили из-за видеоролика в соцсетях, в котором он употреблял нецензурную лексику и рассказывал о связях сотрудников ведомства, а в марте задержали в московском аэропорту. Дело против него было переквалифицировано на статью о мошенничестве в особо крупном размере, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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Финансы
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Сбербанк снизил ставку ипотеки на новостройки с субсидией от застройщиков

Ведомости
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Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках в рамках программы субсидирования с застройщиками, заявки на которые будут поданы с 8 ноября 2019 г., говорится в сообщении банка.

Снижение коснется субсидированных кредитов сроком до семи лет и составит 0,2 п.п. Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов банка составит 7,1%, уточняет пресс-служба госбанка.

Ставка кредитов по программе субсидирования сроком от семи до 12 лет остается неизменной – 7,8%, как и базовая ставка на новостройки — 9,3%.

Кроме того, Сбербанк увеличивает возможный срок субсидированных кредитов с 12 до 30 лет; для них ставка ипотеки составит 8,3%.

Указаны ставки для зарплатных клиентов, подтверждающих доход, при наличии полиса личного страхования заемщика и первоначальном взносе от 20% от стоимости жилья.

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Финансы
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Средний класс стал самой закредитованной группой в России

Ведомости
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Средний класс является наиболее закредитованной и уязвимой группой в России, показал опрос исследовательского холдинга «Ромир». Согласно исследованию, 89% россиян со средними доходами регулярно пользуются кредитной картой. У 22% опрошенных со средним доходом есть кредит на автомобиль, 20% выплачивают кредит на неотложные нужды. В исследовании приняли участие 40000 россиян и 15000 семей из 220 городов с населением от 10000 человек. 

11% россиян обладают высокими доходами, 17% — средними, а 72% относятся к низкодоходному сегменту. «Говоря о закредитованности россиян, уместнее анализировать группу со средними доходами, так как именно среднедоходный слой наиболее закредитован и уязвим», — сообщает «Ромир». 

В отличие от группы со средними доходами, население с высоким доходом защищено сбережениями и собственностью. У половины из них есть минимум два автомобиля, 48% из них имеет собственную дачу или загородный участок, а 28% — депозит в банке. 46% тратят менее 25% собственного дохода, а еще 42% — от 25% до 49% дохода. 

Президент «Ромир», доктор социологических наук Андрей Милехин называл ожидаемым то, что средний класс оказался самой закредитованной группой. «С одной стороны, это позволяет им быстро приобретать автомобили или крупные покупки, с другой же, они наиболее чувствительны к любым торможениям и потрясениям экономики. В целом мы продолжаем наблюдать снижение интереса россиян к потребительским кредитам и кредитам на неотложные нужды», – сказал он. В исследовании использовались данные 40 000 россиян и 15 000 семей из 220 городов с населением от 10 000 человек. 

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Бизнес
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Оператор поездов в Крым назвал дату начала продаж билетов

Ведомости
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Продажи билетов на пассажирские поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым начнутся 8 ноября, говорится в сообщении перевозчика «Гранд сервис экспресс». Выбрать и оплатить билеты можно будет в железнодорожных кассах и на сайте перевозчика.

Поезда в Крым поедут после ввода в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста, запланированного на декабрь. «Выполнять регулярные пассажирские перевозки на этих маршрутах будут именные составы дальнего следования "Таврия" – это одно из ранних названий Крымского полуострова», – отмечается в сообщении.

Пока в Крым предусмотрены два маршрута. С Казанского вокзала Москвы с 24 декабря будут курсировать двухэтажные составы с вагонами купе и СВ, которые за 33 часа доедут до Симферополя. С Московского вокзала Петербурга с 23 декабря начнут ходить одноэтажные поезда, состоящие из купейных и плацкартных вагонов. Конечной точкой для них станет Севастополь, куда состав будет добираться за 43,5 часа.

«Гранд сервис экспресс» создан в 2002 г. Компания стала первой в России частной транспортной компанией, получившей лицензию на железнодорожные перевозки. Пока у нее только два поезда, которые курсируют по маршруту Москва – Санкт-Петербург. Оба поезда – повышенной комфортности, первый запустили в 2005 г. В начале ноября Минтранс сообщил, что выбрал компанию в качестве оператора пассажирских перевозок в Крым.

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Бизнес
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Компания семьи основателя Lego потеряла за день $150 млн

Ведомости
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Инвестиционная компания Kirkbi, принадлежащая семье основателя Lego Кирка Кристиансена, за день потеряла около $150 млн, сообщает Bloomberg. По данным агентства, причиной стало объявление компании ISS (Kirkbi принадлежит 15%) о падении ее прибыли на 20%.

Главный исполнительный директор ISS Джефф Грейвенхорст сообщил, что ожидает увеличения прибыли в 2020 г. 7 ноября акции ISS продолжили падение и к середине утра упали более чем на 3,5%. В целом в этом году стоимость холдинга упала почти на четверть, отмечает Bloomberg. В Kirkbi от комментариев отказались.

Kirkbi принадлежит 75% Lego Group и 29,6% Merlin Entertainments, которая владеет тематическими парками Legoland и музеями восковых фигур мадам Тюссо.

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Политика
Новости

В Австрии задержан бывший чиновник Минкультуры России

Ведомости
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В Австрии задержан бывший директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры России Борис Мазо, объявленный Москвой в международный розыск по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. Эту же информацию подтвердил источник РБК, знакомый с ходом расследования.

Задержание Мазо проходило не по запросу России, хотя в прошлом году он был объявлен в международный розыск с целью задержания и выдачи, добавил собеседник агентства. По его словам, Австрия не уведомляла Россию о задержании бывшего чиновника Минкультуры. ТАСС не удалось связаться с самим Мазо и его адвокатом, телефон его сына отключен.

Ранее национальная полиция Испании сообщила, что в Вене задержано «бывшее высокое должностное лицо Министерства культуры Российской Федерации», в Испании арестованы его экс-супруга и сын – оба граждане России. Все они были задержаны в Австрии при участии испанской и австрийской полиции «во исполнение европейского ордера на арест», выданного судом в Марбелье. «В одном из судебных разбирательств в России он обвиняется в сговоре и растрате около $7,2 млн госсредств, выделенных на реконструкцию Эрмитажа в Санкт-Петербурге», – отмечалось в сообщении. Позже представитель прокуратуры Вены также подтвердил «РИА Новости» задержание бывшего высокопоставленного чиновника Минкультуры России.

Мазо в России проходит по делу, фигурантом которого является бывший заместитель министра культуры Григорий Пирумов. Дело было возбуждено следователями по материалам Федеральной службы безопасности по факту хищения не менее 450 млн руб., выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа. Ранее Басманный суд Москвы наложил арест на жилой дом, квартиру и земельный участок Мазо, расположенные в Московской области. Сам Мазо был также заочно арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По информации следствия, бывший чиновник скрылся за границей.

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Бизнес
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Суверенный фонд Саудовской Аравии вложил $400 млн в новый стартап основателя Uber

Ведомости
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Суверенный фонд Саудовской Аравии инвестировал $400 млн в CloudKitchens – новый стартап основателя и экс-гендиректора Uber Трэвиса Каланика, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. После закрытия сделки компания оценивается в $5 млрд.

CloudKitchens занимается покупкой дешевой недвижимости, где строит так называемые dark или ghost kitchens, а потом сдает эти помещения в аренду ресторанам, которые готовят еду только для доставки. У компании также есть несколько своих ресторанов, которые работают по такой модели.

Сделка с Суверенным фондом Саудовской Аравии обсуждалась с весны 2018 г. и была заключена в январе. Это первая известная сделка для фонда в Кремниевой долине после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги, вызвавшего возмущение по всему миру и ставшего причиной отмены нескольких потенциальных инвестиций. По словам источников газеты, инвестиции Суверенного фонда Саудовской Аравии в CloudKitchens тщательно скрывались, о них знали лишь немногие руководители компании.

Суверенный фонд Саудовской Аравии ранее инвестировал через SoftBank Vision Fund в основного конкурента CloudKitchens – Reef Technology. Всего, по словам собеседников WSJ, эта компания получила от инвесторов во главе с Vision Fund более $1 млрд в 2018–2019 гг. Reef Technology размещает dark kitchens, где готовится еда только для доставки, в основном на парковках, чтобы помочь их владельцам получить дополнительный доход.

Каланик ранее уже сотрудничал с Суверенным фондом Саудовской Аравии. В 2016 г. фонд инвестировал в Uber $3,5 млрд. Управляющий директор фонда Ясир аль-Румаян входит в совет директоров компании.

Бизнес
Новости

WSJ: Google может изменить правила размещения политической рекламы

Ведомости
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Google может изменить правила размещения политической рекламы на своих сервисах, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Пока этот вопрос обсуждается на внутренних совещаниях, но уже на этой неделе компания может поделиться своими идеями с сотрудниками, отмечает газета.

Изменения могут быть связаны с охватом той или иной целевой аудитории, предположили сотрудники Google в беседе с изданием. Когда могут быть внедрены новые правила, пока неясно.

Ранее социальная сеть Twitter объявила о запрете с 22 ноября любой политической рекламы на своей платформе. По мнению гендиректора Twitter Джека Дорси, охват политических посланий должен зарабатываться, а не покупаться. Он подчеркнул, что решение людей о поддержке того или иного политического деятеля или партии не должно быть навязано посредством покупки рекламных объявлений. Дорси добавил, что реклама в соцсетях крайне эффективна и создает риски для политической жизни, так как с ее помощью можно повлиять на голоса избирателей.

Основатель Facebook Марк Цукерберг в свою очередь заявил, что соцсеть изучала возможность запрета политической рекламы, но отказалась от этой идеи, объяснив решение тем, что у людей должна оставаться свобода выражения мнений. Так он отреагировал на письмо более сотни сотрудников компании, которые раскритиковали политику соцсети, позволяющую размещать недостоверную политическую рекламу. Под документом подписалось более 250 сотрудников.

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Технологии
Новости

«Яндекс» представил робота для доставки товаров и еды

Ведомости
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«Яндекс» представил беспилотного робота-доставщика под названием «Яндекс.Ровер». Видео его презентации опубликовано на Youtube сервиса «Яндекс.Такси». Как отмечается в сообщении «Яндекса», робот имеет размер чемодана и передвигается по тротуарам со скоростью пешехода. Он может перевозить небольшие пакеты. Название, а также дизайн робот получил в честь лунного вездехода (lunar rover).

В настоящее время проводится тестирование робота на территории кампуса «Яндекса» в Москве. «Перемещаясь по нашей штаб-квартире, робот распознает и безопасно перемещается по ней, обходя пешеходов, животных и любые другие препятствия <...> Мы проводим испытания в различных погодных условиях – как в дневное, так и в темное время суток», – отмечает компания. «Яндекс.Ровер» может достичь точки назначения в полностью автономном режиме, подчеркивает «Яндекс», но сейчас он пока контролируется с помощью удаленного оператора.

В будущем, предполагает компания, робот может автоматизировать доставку товаров и еды, в частности в рамках таких сервисов, как «Яндекс.Еда», «Яндекс.Лавка» и «Беру». Робот может использоваться на складах компании и в центрах обработки данных, где он будет транспортировать грузы, отмечает «Яндекс».

В начале 2019 г. американский интернет-ритейлер Amazon начал также тестировать беспилотного робота-доставщика. Его название – Scout. Небольшой шестиколесный робот может использоваться для доставки небольших коробок.

Бизнес
Новости

ФАС проверит сообщения о росте цен на гречку

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит информацию о росте цен на гречку в России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника управления контроля АПК антимонопольного ведомства Анну Мирочиненко. Жалоба поступила от Российского союза мукомольных и крупяных предприятий (РСМКП).

Жалоб на рост потребительских цен на гречневую крупу в ФАС пока не поступало, добавила Мирочиненко. Тем не менее ведомство проведет проверку как на уровне производителей гречихи, так и на уровне ее переработчиков.

РСМКП опубликовал обращение к руководителю ФАС Игорю Артемьеву 28 октября. В нем союз сообщил, что в последние недели в России зафиксирован «неконтролируемый рост цен на гречиху», который сельхозтоваропроизводители объясняют низким урожаем текущего года.

Накануне, 7 ноября, Росстат сообщил, что в России в октябре цены на гречку увеличились на 7,3%. Рост цен наблюдается в 80 субъектах России, при этом в 48 регионах стоимость выросла более чем на 7,3%. В октябре сотрудники пяти крупных розничных сетей также сообщили «Ведомостям», что поставщики подняли цены на гречневую крупу. Представитель «Ашана» уточнял, что речь идет о росте на 20–25%. До этого повышений не было с 2017 г., говорил он. Представители других крупных сетей также получила аналогичные уведомления от поставщиков.

Экономика
Новости

Рейтинг Doing Business начнет оценивать госзакупки с 2020 года

Ведомости
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В следующем докладе Всемирного банка – Doing Business 2021 – появится новый индикатор, оценивающий процедуры госзакупок. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель банка.

Введение этого индикатора обсуждалось с 2016 г. Три года назад авторы рейтинга планировали оценить прозрачность процедур, доступ к госзакупкам малого и среднего бизнеса. И даже провели «пилот» в 78 странах. Но до сих пор показатель в число основных включен не был.

Сейчас госзаказчики должны отдавать малому и среднему бизнесу не меньше 15% всех своих закупок за год, а госкомпании – не менее 18%. Всего по нацпроекту развития малого и среднего бизнеса госзакупки у таких компаний должны вырасти с 3 трлн до 5 трлн руб. к 2024 г. Но пока такие закупки растут медленно, предупреждала Федеральная антимонопольная служба: за 2018 г. – только на 8%. Кроме того, малый и средний бизнес сталкивается с проблемами – например, с задержками оплаты контрактов. Из-за этого предприниматели не могут вовремя выполнять обязательства по другим контрактам, у них образуются долги за кредиты, они задерживают зарплату, жаловался бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Есть проблемы и с остальными закупками. Среднее количество заявок госкомпаний снизилось за первое полугодие 2019 г. на 10% и составило в среднем 1,36 заявки, более чем на 5,4 трлн руб. госкомпании закупили у единственного поставщика или с помощью «прочих» способов. Это позволяет госкомпаниям избегать конкурентных процедур закупок и создает коррупционные риски, отмечала Счетная палата. Государство также тратит существенную часть средств на закупки у единственного поставщика – за 2018 г. более 7 трлн руб.

За 2019 г. Россия поднялась в рейтинге Doing Business Всемирного банка на три позиции – до 28-го места из 190. Это ниже того, где хотел бы видеть Россию президент Владимир Путин. Еще в 2012 г. он поручал подняться со ­120-го до 20-го места за шесть лет. Теперь поручение должно быть выполнено к 2024 г.

Технологии
Новости

Сбербанк назвал свою долю в совместном предприятии с Mail.ru Group

Ведомости
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Доля Сбербанка в совместном предприятии (СП) с Mail.ru (MRG) будет чуть меньше 50%. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.

«Мы договорились с Mail.ru Group о создании СП на паритетных началах – 50/50%. Это будет чуть меньше. На ту долю, которая достанется менеджменту компаний в рамках опционной программы, – не больше 10%. Соответственно, и у нас, и у Mail.ru Group будет по 45%. Равные доли меньше 50%», – сказал он.

О планах создать СП компании объявили 25 июля. СП должно стать «ведущей российской платформой» для сервисов в сфере еды и транспорта, сообщали его будущие участники. MRG внесет в новую компанию денежные средства, 100% сервиса доставки еды Delivery Club и 22,69% сервиса заказа такси «Ситимобил» (в дальнейшем компания обязалась обеспечить консолидацию на СП не менее 75% этого сервиса). Сбербанк внесет в совместное предприятие 35% в сервисе Foodplex и около 38 млрд руб.

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