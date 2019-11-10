Следователи возбудили дело из-за массового отравления детей на Кубани
В Краснодарском крае несколько десятков школьников попали в больницы с отравлением. По данным краевого департамента здравоохранения, к 13.00 по местному времени (совпадает с Москвой) был госпитализирован 51 ребенок – десять в станице Кавказской и 41 в городе Кропоткин.
Общее число пострадавших не указывается, отмечается, что некоторым оказывается помощь на дому, для этого задействованы шесть медицинских бригад. Состояние детей оценивается как удовлетворительное и средней тяжести.
Следователи возбудили по данному факту уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщил Следственный комитет России. Источник отравления не называется. Отмечается, что школьники начали поступать в больницы во второй половине дня 9 ноября. Возраст пострадавших – от 7 до 15 лет.