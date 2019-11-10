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Следователи возбудили дело из-за массового отравления детей на Кубани

Ведомости
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В Краснодарском крае несколько десятков школьников попали в больницы с отравлением. По данным краевого департамента здравоохранения, к 13.00 по местному времени (совпадает с Москвой) был госпитализирован 51 ребенок – десять в станице Кавказской и 41 в городе Кропоткин.

Общее число пострадавших не указывается, отмечается, что некоторым оказывается помощь на дому, для этого задействованы шесть медицинских бригад. Состояние детей оценивается как удовлетворительное и средней тяжести.

Следователи возбудили по данному факту уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщил Следственный комитет России. Источник отравления не называется. Отмечается, что школьники начали поступать в больницы во второй половине дня 9 ноября. Возраст пострадавших – от 7 до 15 лет.

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Познер ответил на слова Галкина о новостях про Украину на телевидении

Ведомости
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Журналист Владимир Познер прокомментировал слова шоумена Максима Галкина о том, что на российском телевидении слишком много новостей про Украину. По мнению телеведущего, проблема не в количестве таких новостей, а в том, что они подаются в определенном виде с целью показать зрителю, кто хорош и кто плох. «Другими словами, это пропаганда, а не информация. Цель же очевидна: чтобы создать, а затем управлять общественным мнением», – сказал Познер РБК.

Максим Галкин во время концерта в Новосибирске заявил, что ему уже надоело большое количество новостей про Украину на российском телевидении. Фрагмент выступления был опубликован на YouTube в начале октября, однако СМИ обратили на него внимание только 9 ноября.

«Все время нам рассказывают про Украину. Меня уже так это достало. Я же не в Украине живу, что вы мне все время про нее рассказываете, вы нам про нас расскажите!» – заявил Галкин. Особенно он выделил в своем монологе программу «Время покажет» на «Первом канале».

По мнению шоумена, на телевидение вернулись тенденции советских времен. «Сейчас у нас есть цензура, не все можно говорить с телевизионного экрана», – пояснил Галкин, отметив, что хотя бы на концертах пока не запрещают говорить что хочешь.

Телеведущий канала «Россия 1» Дмитрий Киселев, которого Галкин тоже упоминал в своем выступлении, не согласился со словами шоумена о цензуре. «Может быть, его кто-то цензурирует, этого я не знаю. Для меня это звучит странно», – сказал Киселев «Газете.ru». По его словам, цензура невозможна и вредна в эпоху интернета.

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Новости

Президент Боливии объявил о проведении новых выборов на фоне протестов

Ведомости
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Президент Боливии Эво Моралес объявил о проведении в стране новых всеобщих президентских выборов и обновлении состава высшего избирательного суда (местной избирательной комиссии), передает издание Correo del Sur. Решение было принято после того, как американские наблюдатели выпустили доклад с доказательствами нарушений на выборах, прошедших в Боливии в октябре.

Моралес призвал демонстрантов, которые протестуют против результатов предыдущих выборов, снизить напряженность. «На нас на всех в Боливии лежит обязанность успокоиться», – заявил он. Когда состоятся повторные выборы, Моралес не уточнил.

После президентских выборов, состоявшихся 20 октября, Боливию охватили массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. В ночь на 10 ноября толпы протестующих взяли в осаду центральные офисы общенациональной государственной радиостанции Patria Nueva и общенационального государственного телеканала Bolivia TV в Ла-Пасе. Эти СМИ были вынуждены прекратить информационное вещание и передавать в эфир только музыку и фильмы.

Заблокирована была также редакция телерадиокомпании Mega, принадлежащая мэру города Оруро Саулю Агилару. Кроме того, протестующие в этом городе подожгли дома губернатора департамента Оруро Виктора Васкеса и сестры президента страны Эстер Моралес.

Протестующие обвиняют Моралеса в мошенничестве на выборах. По данным высшего избирательного суда Боливии, он получил 47% голосов. Второе место занял лидер «Гражданского сообщества» Карлос Месса с 36,51% голосов. Отрыв более чем в 10 процентных пунктов позволил объявить Моралеса победителем по итогам первого тура. Оппозиция требует провести второй тур.

В Боливии вспыхнули протесты из-за президентских выборов

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Политика
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Ливия обвинила Россию в разжигании конфликта в стране в собственных интересах

Ведомости
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Министр заседающего в Триполи правительства национального согласия Фатхи Башага обвинил Россию в разжигании конфликта в стране с целью усилить влияние в Ливии, располагающей нефтяными месторождениями, и попросил у США помощи в урегулировании ситуации. Слова министра приводит Bloomberg.

Башага в своей речи напомнил о совместных с США антитеррористических операциях в сентябре, которые, по его словам, нанесли существенный урон «Исламскому государству» (запрещено в России). Министр заявил, что операции по борьбе с ИГ продолжаются, однако действия фельдмаршала Халифы Хафтара, претендующего на влияние в Ливии, создают плодородную почву для террористической деятельности.

Попытки разрешить конфликт в Ливии сталкиваются с трудностями в лице «наемников из России», воюющих на стороне Хафтара, продолжил Башага. По его словам, речь идет о бойцах частной военной компании Вагнера. «Россия вмешивается, чтобы подлить масла в огонь конфликта и раздуть его, а не разрешить», – добавил министр.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что в Ливию с конца сентября прибыли 200 российских наемников, предположительно из ЧВК Вагнера, которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. Об участии российских наемников в боях в Ливии также сообщал Bloomberg в конце сентября. Министерство иностранных дел России назвало эту информацию домыслами.

В Ливии сейчас сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук находится парламент, а на западе, в Триполи, базируется правительство, сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом. Национальная армия во главе с Хафтаром поддерживает власть парламента и выступает против правительства.

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Политика
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Из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустили всех белух и косаток

Ведомости
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Специалисты 10 ноября завершили выпуск последней партии белух из так называемой «китовой тюрьмы» в Приморском крае, теперь все животные на свободе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Операция по выпуску последних белух из «китовой тюрьмы» началась 5 ноября. В пятницу специалисты выпустили 19 животных с борта научно-исследовательского судна в бухте Успения на юге Приморья. Еще 31 белуху отпустили в воскресенье в том же месте одновременно с двух судов. По словам ученых, операция прошла успешно.

За процессом освобождения животных наблюдали представители российского отделения Greenpeace. Они подтвердили, что в «китовой тюрьме» больше никого не осталось. Состояние животных и то, насколько их поведение после выпуска соответствует норме, специалисты организации оценить затруднились.

О том, что в бухте Средняя в Приморскому крае около сотни белух и косаток содержатся в маленьких открытых вольерах, стало известно в ноябре прошлого года, это место стали называть «китовой тюрьмой». Животные были выловлены нелегально для вывоза в Китай. По данному факту возбуждены уголовные дела о незаконной добыче биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. Освобождать белух и косаток из «китовой тюрьмы» начали в конце июня.

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Бизнес
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Saudi Aramco раскрыла детали своего IPO

Ведомости
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Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco перед первичным публичным размещением (IPO) своих акций опубликовала проспект для инвесторов. Согласно представленной там информации, розничные инвесторы смогут купить не более 0,5% акций компании, лимит для институциональных инвесторов неизвестен.

Сбор заявок на участие в IPO начнется 17 ноября, для индивидуальных инвесторов он продлится до 28 ноября, для институциональных – до 4 декабря. Цена размещения официально будет объявлена 5 декабря.

Какой именно объем бумаг будет предложен инвесторам и какая доля акций останется в свободном обращении по итогам сделки, в проспекте не раскрывается. Отмечается только, что эти параметры будут определены по итогам сбора заявок от инвесторов.

Уставный капитал Saudi Aramco составляет 60 млрд саудовских риалов (около $16 млрд) и разделен на 200 млрд обыкновенных акций. Компания на 100% принадлежит государству.

Ожидается, что IPO Saudi Aramco станет крупнейшим в истории. Сейчас таким считается размещение Alibaba на $25 млрд, состоявшееся в 2014 г. Об IPO Saudi Aramco официально стало известно неделю назад. Акции в ходе размещения будет продавать правительство Саудовской Аравии, сама компания средств не получит. В качестве площадки для IPO выбрана местная биржа Tadawul.

Рынок ждет размещения Saudi Aramco с 2016 г., когда о планах провести IPO заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман.

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Политика
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The Times узнала о включении девяти россиян в доклад об угрозах Великобритании

Ведомости
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Девять российских бизнесменов попали в доклад о незаконном российском участии в политике Великобритании, подготовленный межпартийным комитетом по разведке и безопасности, сообщает The Times со ссылкой на пока еще не опубликованный документ. В список вошли люди, поддерживавшие британских консерваторов.

В частности, по данным издания, в доклад включен бывший заместитель председателя ЮКОСа Александр Темерко, который за последние семь лет пожертвовал Консервативной партии Британии более 1,2 млн фунтов стерлингов (около $1,5 млн).

Также в докладе упоминается российский бизнесмен Александр Лебедев – его сын Евгений владеет компанией Lebedev Holdings Ltd, выпускающей газеты London Evening Standard и The Independent. В апреле прошлого года Евгений Лебедев приглашал Бориса Джонсона, который тогда был министром иностранных дел, на вечеринки в частный дом в Италии, пишет The Times. В 2015 г. Джонсон, занимавший пост мэра Лондона, вместе с Лебедевым-младшим приняли участие в акции помощи бездомным ветеранам, переночевав на улице, писала The Independent.

В доклад также включена супруга бывшего заместителя министра финансов России Владимира Чернухина – Любовь Чернухина, сообщает издание. Она в июле 2017 г. приобрела за 160 000 фунтов стерлингов (около $200 000) на аукционе в Великобритании право провести теннисный матч с тогдашним премьером Дэвидом Кэмероном и мэром Лондона Джонсоном. За прошлый год россиянка, по данным The Times, пожертвовала консерваторам более 450 000 фунтов (примерно $570 000).

Когда доклад может быть официально обнародован и чем грозит россиянам включение в него, издание не сообщает. В прошлом году Джонсон, будучи министром иностранных дел, говорил, что Лондон после Brexit может усилить санкции против ряда стран, пытающихся вмешиваться в дела Британии, в том числе и против России.

Технологии
Новости

Греф рассказал о желании передать часть обязанностей искусственному интеллекту

Ведомости
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Президент Сбербанка Герман Греф на конференции AI Journey ответил на вопрос о том, сможет ли искусственный интеллект когда-нибудь заменить его на посту руководителя.

«Можно шутить на эту тему, можно говорить серьезно, но искусственный интеллект меня подъедает каждый день», – сказал Греф. По его словам, раньше он как минимум один день в неделю тратил на различные финансовые вопросы, а сейчас 99% решений по физическим лицам и 35% по юридическим принимает искусственный интеллект. К 2022 г. планируется, что 70% решений по компаниям будут приниматься без участия людей, добавил Греф.

Однако часть обязанностей президент Сбербанка пока не готов передоверить машине. «Если мне смогут предложить автоматизированные решения каких-то моих функций, я с удовольствием откажусь от того, что может делать глупая машина – а она глупая пока. Она может делать только то, что было в прошлом. Я в основном занимаюсь разрешением ситуаций, по которым ответа в прошлом не найти», – пояснил Греф.

«Как только такого рода решения будут, поверьте мне, я найду, чем заниматься, с удовольствием буду отдавать эту рутину», – добавил президент Сбербанка.

Накануне Греф объявил о создании в России альянса по развитию искусственного интеллекта, сегодня соглашение о нем подписали Сбербанк, «Яндекс», Mail.ru Group, МТС, Российский фонд прямых инвестиций и «Газпром нефть». Участники альянса рассчитывают ускорить развитие технологий на основе искусственного интеллекта за счет объединения усилий, следует из соглашения. Вместе они планируют создавать технологические компоненты, привлекать инвестиции, проводить исследования и обучать новые кадры.

Политика
Новости

Чубайс назвал вырванными из контекста свои слова о жизни в СССР

Ведомости
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Генеральный директор «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал свои высказывания о жизни в СССР, прозвучавшие в документальном фильме Алексея Пивоварова «Гибель империи». По его словам, фразы были вырваны из контекста из фильма шестилетней давности. «Это передергивание фактов», – передал Чубайс «РИА Новости» через своего представителя.

Фильм «Гибель империи», созданный еще в 2013 г., был выложен на YouTube. В пятницу, 8 ноября, некоторые СМИ обратили внимание на то, что Чубайс негативно высказался в нем о жизни в СССР и советских людях.

В одном из фрагментов фильма автор рассказывал о «брежневском застое», при котором не было «никаких перспектив, но и никаких репрессий». «К этому моменту вся страна, за исключением нескольких сотен тысяч идиотов, понимала, что она выстроена на лжи, с начала и до конца», – приводился после этих слов комментарий Чубайса. «Ежедневное, непрерывное вранье», по его словам, начиналось с «омерзительного голоса» дикторов программы «Время», которые рассказывали о новых трудовых успехах. А после этого люди шли в магазины и видели там гнилую капусту, продолжил Чубайс. «Глубина вранья была такой, что это понимали дети, взрослые», – заключил он.

Гендиректор «Роснано» также заявил, что в его жизни не было ничего омерзительнее поздней советской власти, которая была виновна в том, что у людей сложилось нежелание работать. «Это суть советской власти: работает идиот», – пояснил Чубайс. Граждане СССР, по его мнению, были лентяями, и такой подход сформировался еще со времен крестьянства.

Политика
Новости

Преподавателя СПбГУ задержали по подозрению в убийстве

Ведомости
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Утром 9 ноября спасатели вытащили из реки Мойки в Санкт-Петербурге мужчину 1956 года рождения, сообщил региональный главк Следственного комитета России. В его рюкзаке обнаружили две отрезанные женские руки и травматический пистолет. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об убийстве, он был задержан, а потом доставлен в больницу с переохлаждением.

Имя задержанного в сообщении следователей не приводится. По данным агентства «Невские новости» и издания 47news, речь идет о 63-летнем преподавателе истории Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олеге Соколове. В Мойке он, по данным СМИ, пытался утопить пакет с отрубленными руками и пистолет, но подскользнулся и упал в воду.

В квартире Соколова на набережной Мойки, по данным 47news, нашли тело убитой девушки. Личность погибшей устанавливается. По предварительным данным, это родственница Соколова, отмечает издание. По другой версии – это его бывшая студентка.

Согласно информации на сайте СПбГУ, Соколов родился 9 июня 1956 г. в Ленинграде. Он является доцентом, кандидатом исторических наук, работает с 2000 г. на кафедре истории нового и новейшего времени. Преподавал в Сорбонском университете в Париже в качестве приглашенного профессора, награжден орденом Почетного легиона.

Соколов считается специалистом по военной истории и одним из основоположников военно-исторической реконструкции в России. Является членом научного совета Российского военно-исторического общества, в котором председательствует министр культуры Владимир Мединский.

Экономика
Новости

Bloomberg сообщил о падении продаж яхт из-за рисков в экономике

Ведомости
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Интерес богатых людей к покупке суперъяхт снизился по всему миру на фоне экономической неустойчивости, сообщает Bloomberg. По данным SuperYacht Times, которые приводит агентство, за десять месяцев текущего года производителям удалось продать только 102 яхты. В прошлом году было продано 199 лодок, за оставшиеся два месяца производителям вряд ли удастся достигнуть прошлогоднего показателя.

На спрос в этом году повлияла экономическая нестабильность, вызванная торговой войной между Китаем и США, проблемами Великобритании из-за Brexit и другими событиями, пишет Bloomberg.

Продажи суперъяхт из некоторых категорий обвалились на 7% по сравнению с прошлым годом, отмечает агентство. Некоторые производители считают, что причиной также стали непогода и запоздалое начало лета на Среднем Западе США.

Яхты можно рассматривать как барометр состояния экономики, поскольку деньги на такие вещи люди тратят только по собственному желанию, а не из необходимости, отметил в беседе с Bloomberg сотрудник отдела макростратегии в SunTrust Banks Майкл Скорделес. В нынешней же экономической ситуации, по его мнению, нет никакой причины покупать элитную лодку, если вы не рыбак.

Самые большие яхты мира

Политика
Новости

Бывшего мэра Истры объявили в розыск по делу о мошенничестве

Ведомости
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Бывший мэр подмосковного города Истра Андрей Вихарев стал фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве, но скрылся от следствия и был объявлен в розыск, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники. По их данным, Вихарев подозревается в присвоении средств, выделенных на благоустройство территорий.

Ущерб, нанесенный бывшим мэром, оценивается как минимум в 100 млн руб., рассказал собеседник «Интерфакса». Он отметил, что в деле несколько эпизодов, поэтому сумма может вырасти. Присвоенные деньги, по версии следствия, Вихарев переводил в аффилированные структуры.

Всего в деле, как утверждает «Интерфакс», пять фигурантов, трое из которых задержаны. Это заместитель Вихарева и два предпринимателя. «Сам Вихарев и бизнесмен, участвовавший в преступных схемах, ударились в бега и объявлены в розыск», – сказал собеседник агентства.

Источник ТАСС подтвердил информацию о том, что бывший мэр Истры объявлен в розыск. Второй человек, скрывшийся от следствия, – некий Алексей Деньгин 1983 года рождения, сообщает агентство. Официального подтверждения пока нет.

Накануне в СМИ появилась информация о задержании Вихарева. Сообщалось, что в администрации Истры и дома у бывшего мэра проходили обыски. Правоохранительные органы не комментировали эти данные.

Вихарев с 1998 по 2011 г. был председателем совета директоров, затем президентом строительной компании «Гарантия-строй». В 2009-м избрался депутатом совета депутатов города Жуковского Московской области, откуда ушел в 2011 г. С октября 2014-го исполнял обязанности главы города Лосино-Петровский, затем стал главой Волоколамского района и главой подмосковной Истры. В конце сентября этого года ушел в отставку с должности мэра.

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