Следователи возбудили дело из-за массового отравления детей на Кубани

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Познер ответил на слова Галкина о новостях про Украину на телевидении

Журналист Владимир Познер прокомментировал слова шоумена Максима Галкина о том, что на российском телевидении слишком много новостей про Украину. По мнению телеведущего, проблема не в количестве таких новостей, а в том, что они подаются в определенном виде с целью показать зрителю, кто хорош и кто плох. «Другими словами, это пропаганда, а не информация. Цель же очевидна: чтобы создать, а затем управлять общественным мнением», – сказал Познер РБК.

Максим Галкин во время концерта в Новосибирске заявил, что ему уже надоело большое количество новостей про Украину на российском телевидении. Фрагмент выступления был опубликован на YouTube в начале октября, однако СМИ обратили на него внимание только 9 ноября.

«Все время нам рассказывают про Украину. Меня уже так это достало. Я же не в Украине живу, что вы мне все время про нее рассказываете, вы нам про нас расскажите!» – заявил Галкин. Особенно он выделил в своем монологе программу «Время покажет» на «Первом канале».

По мнению шоумена, на телевидение вернулись тенденции советских времен. «Сейчас у нас есть цензура, не все можно говорить с телевизионного экрана», – пояснил Галкин, отметив, что хотя бы на концертах пока не запрещают говорить что хочешь.

Телеведущий канала «Россия 1» Дмитрий Киселев, которого Галкин тоже упоминал в своем выступлении, не согласился со словами шоумена о цензуре. «Может быть, его кто-то цензурирует, этого я не знаю. Для меня это звучит странно», – сказал Киселев «Газете.ru». По его словам, цензура невозможна и вредна в эпоху интернета.