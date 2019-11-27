Медведев даст интервью в прямом эфире сразу 20 телеканалам

Интервью «Разговор с Дмитрием Медведевым» станет 12-м за время его работы на постах президента и главы правительства. Впервые он пообщался с журналистами в таком формате 24 декабря 2008 г., через несколько месяцев после вступления в должность президента. Первое интервью транслировалось в записи, но все последующие – в прямом эфире. Сначала в нем участвовали только Первый канал, НТВ и «Россия», с 2012 г. – журналисты телеканала «Дождь», а также РБК. Последняя встреча журналистов с Медведевым в прямом эфире прошла 6 декабря 2018 г.