Медведев даст интервью в прямом эфире сразу 20 телеканалам
Премьер Дмитрий Медведев 5 декабря даст интервью в прямом эфире сразу 20 российским телеканалам, сообщает пресс-служба правительства. Вопросы премьеру смогут задать журналисты телеканалов первого и второго мультиплексов.
«Разговор с Дмитрием Медведевым» выйдет в 12:00 5 декабря в прямом эфире телеканалов «Россия-1», «Россия-24», ОТР, «Мир», «Мир-24», «Звезда», а также радиостанций «Радио России», «Вести ФМ» и «Маяк», – говорится в сообщении. Его также будут транслировать в каналах правительства во «В контакте», на YouTube и в Twitter.
В первый мультиплекс входят Первый канал, «Россия-1», «Россия-24», «Россия-К», «Матч ТВ», НТВ, ОТР, Пятый канал, «ТВ Центр» и «Карусель». Во второй – «РЕН-ТВ», «Спас», «Домашний», «Звезда», «Мир», «Муз-ТВ», «Пятница!», СТС, «ТВ-3» и ТНТ.
Интервью «Разговор с Дмитрием Медведевым» станет 12-м за время его работы на постах президента и главы правительства. Впервые он пообщался с журналистами в таком формате 24 декабря 2008 г., через несколько месяцев после вступления в должность президента. Первое интервью транслировалось в записи, но все последующие – в прямом эфире. Сначала в нем участвовали только Первый канал, НТВ и «Россия», с 2012 г. – журналисты телеканала «Дождь», а также РБК. Последняя встреча журналистов с Медведевым в прямом эфире прошла 6 декабря 2018 г.