ФСБ не пустила в Россию французского социолога с лекцией о «желтых жилетах»

Нынешний визит в Россию социолог объяснила научной конференцией. По ее словам, 29 ноября она должна была обсудить с российскими коллегами современные протестные движения в мире и прочитать лекцию о французских «желтых жилетах». Клеман рассказала, что в ходе исследования обнаружила общие черты у протестов во Франции и в российских регионах. «Собственно, об этом я намеревалась рассказать в лекции. Если это в ФСБ посчитали угрозой безопасности страны, это очень странно», – резюмировала она.