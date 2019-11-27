ФСБ не пустила в Россию французского социолога с лекцией о «желтых жилетах»
Российские пограничники не впустили в страну французского социолога Карин Клеман, об этом она рассказала «Коммерсанту». По словам Клеман, про запрет на въезд в Россию ей сообщили на паспортном контроле в аэропорту «Шереметьево». «Отвели в отдельное помещение, где сотрудники ФСБ вручили уведомление, что мне десять лет нельзя посещать Россию», – рассказала она. Согласно постановлению, ФСБ посчитала, что социолог может угрожать обороноспособности или безопасности страны.
Ближайшим рейсом Клеман будет отправлена обратно во Францию. Социолог намерена обратиться к юристам и готова оспаривать решение о запрете на въезд. «У меня и муж, и маленькая дочь – граждане России, они постоянно ездят на родину к родственникам и друзьям», – пояснила Клеман.
Нынешний визит в Россию социолог объяснила научной конференцией. По ее словам, 29 ноября она должна была обсудить с российскими коллегами современные протестные движения в мире и прочитать лекцию о французских «желтых жилетах». Клеман рассказала, что в ходе исследования обнаружила общие черты у протестов во Франции и в российских регионах. «Собственно, об этом я намеревалась рассказать в лекции. Если это в ФСБ посчитали угрозой безопасности страны, это очень странно», – резюмировала она.
Клеман занимается изучением низовых коллективных движений. Впервые она приехала в Россию в 1994 г., чтобы собрать материал для диссертации о проблемах рабочего движения. В 1996-м она вернулась в Россию и прожила здесь до 2018 г. – занималась преподаванием, научной работой, участвовала в создании института «Коллективное действие», который изучал протестные движения в России.