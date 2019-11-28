МИД назвал претензии WADA к России недобросовестной конкуренцией
В ситуации с претензиями Всемирного антидопингового агентства (WADA) к России речь идет о недобросовестной конкуренции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, политизировать ситуацию с допинговыми претензиями к России недопустимо.
«Речь идет о политизации этого вопроса для выдавливания России. Есть такой термин – недобросовестная конкуренция. И здесь уже идет борьба без правил, а может быть уже даже война», – сказала Захарова (цитата по «Интерфаксу»).
Ранее комитет по соответствию WADA рекомендовал отказать России в допуске на международные соревнования в ближайшие четыре года, а также запретить проводить международные турниры на территории России. Такое решение в организации объяснили нарушением России антидопинговых правил, в частности, манипуляции с допинг-пробами Московской антидопинговой лаборатории. Ранее о них рассказал руководитель Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус. Изменения, по его словам, вносились в декабре 2018 г. и январе 2019 г., когда лабораторию контролировал Следственный комитет России накануне передачи базы данных экспертам WADA. Исполком WADA примет решение о санкциях в отношении российского спорта 9 декабря.
26 ноября Международный олимпийский комитет (МОК) также осудил действия ответственных за манипуляции с данными. В комитете подчеркнули, что организация поддержит «самые жесткие санкции против всех, кто ответственен за манипуляции». В то же время МОК отметил, что приветствует предложение WADA допустить российских спортсменов до соревнований, если они докажут свою невовлеченность в манипуляции с допинг-пробами. В Кремле сообщили, что озабочены предложениями о санкциях в отношении российского спорта. Однако давать им оценку до принятия официальных решений рано, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.