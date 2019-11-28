МИД назвал претензии WADA к России недобросовестной конкуренцией

26 ноября Международный олимпийский комитет (МОК) также осудил действия ответственных за манипуляции с данными. В комитете подчеркнули, что организация поддержит «самые жесткие санкции против всех, кто ответственен за манипуляции». В то же время МОК отметил, что приветствует предложение WADA допустить российских спортсменов до соревнований, если они докажут свою невовлеченность в манипуляции с допинг-пробами. В Кремле сообщили, что озабочены предложениями о санкциях в отношении российского спорта. Однако давать им оценку до принятия официальных решений рано, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.