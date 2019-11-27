Кремль отреагировал на угрозу новых санкций против российского спорта
Кремль озабочен предложениями о санкциях в отношении российского спорта в связи с допинговым скандалом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Но оценивать их до принятия официальных решений рано, отметил он. Представитель Кремля подчеркнул, что на все вопросы, заданные международным спортивным сообществом, Россия «предоставила детальные разъяснения».
Ранее комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал отказать России в допуске на международные соревнования в ближайшие четыре года, а также запретить проводить международные турниры на территории России. Поводом организация назвала нарушение антидопинговых правил, в частности, манипуляции с допинг-пробами Московской антидопинговой лаборатории. Ранее о них рассказал руководитель Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус. Изменения, по его словам, вносились в декабре 2018 г. и январе 2019 г., когда лабораторию контролировал Следственный комитет России накануне передачи базы данных экспертам WADA.
Накануне, 26 ноября, Международный олимпийский комитет (МОК) также осудил «действия тех, кто ответственен за манипуляции с данными Московской антидопинговой лабораторией». Ответственность за сохранность данных лаборатории лежала на российских властях, а значит, именно они ответственны за возможные манипуляции, подчеркивалось в заявлении комитета. «МОК поддержит самые жесткие санкции против всех, кто ответственен за манипуляции», – пообещал комитет.
В то же время МОК отметил, что спортивное движение, в том числе Олимпийский комитет России (ОКР) и его члены, не были вовлечены в манипуляции с данными лаборатории. Поэтому МОК приветствует предложение от WADA разрешить российским спортсменам участвовать в соревнованиях, если они докажут свою невовлеченность в манипуляции с допинг-пробами. Исполком WADA примет решение о санкциях в отношении российского спорта 9 декабря.