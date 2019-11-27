Кремль отреагировал на угрозу новых санкций против российского спорта

В то же время МОК отметил, что спортивное движение, в том числе Олимпийский комитет России (ОКР) и его члены, не были вовлечены в манипуляции с данными лаборатории. Поэтому МОК приветствует предложение от WADA разрешить российским спортсменам участвовать в соревнованиях, если они докажут свою невовлеченность в манипуляции с допинг-пробами. Исполком WADA примет решение о санкциях в отношении российского спорта 9 декабря.