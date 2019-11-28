Песков подтвердил, что Путин получил от Макрона письмо о ракетах в Европе
Президент Франции Эмманюэль Макрон ответил на послание российского коллеги Владимира Путина о неразмещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе и выразил готовность к диалогу по этому вопросу, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он отметил, что ответ не носит детального характера: «Но, по крайней мере, там высказывается понимание озабоченности (России) и готовность к диалогу на этот счет» (цитата по «Интерфаксу»).
Представитель Кремля не исключил отдельной встречи лидеров двух стран на полях саммита в нормандском формате для обсуждения предложения Путина, уточняет ТАСС.
Ранее газета Frankfurter Allgemeine сообщила, что Макрон в письме Путину согласился рассмотреть предложение российского лидера о моратории на размещение РСМД в Европе. Предложение Путина о ракетах содержалось в послании, которое он направил главам «основных стран Европы и Азии» и международных организаций еще в сентябре. В НАТО тогда подтвердили получение документа, но не посчитали его заслуживающим доверия. Издание отмечало, что Макрон выразил готовность обсудить инициативу российского президента в двустороннем и многостороннем форматах.
Саммит «нормандской четверки», посвященный урегулированию кризиса на Украине, пройдет 9 декабря в Париже. В нем помимо Путина и Макрона примут участие президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель.