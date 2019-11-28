Песков подтвердил, что Путин получил от Макрона письмо о ракетах в Европе

Ранее газета Frankfurter Allgemeine сообщила, что Макрон в письме Путину согласился рассмотреть предложение российского лидера о моратории на размещение РСМД в Европе. Предложение Путина о ракетах содержалось в послании, которое он направил главам «основных стран Европы и Азии» и международных организаций еще в сентябре. В НАТО тогда подтвердили получение документа, но не посчитали его заслуживающим доверия. Издание отмечало, что Макрон выразил готовность обсудить инициативу российского президента в двустороннем и многостороннем форматах.