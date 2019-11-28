Макрон отклонил предложение Путина о моратории на ракеты в Европе
Франция не приняла предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, сообщил президент Эмманюэль Макрон. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. По мнению Макрона, российскую инициативу сейчас принимать не следует, но она может стать базой для дальнейших дискуссий.
Без участия других европейских стран двусторонние соглашения с Россией не смогут обеспечить безопасность Европы, продолжил Макрон. Он отметил необходимость «нового поколения» соглашений с Россией в сфере стратегической безопасности, однако это, по его словам, требует большой работы.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Макрон ответил на послание Владимира Путина о неразмещении РСМД в Европе и выразил готовность к диалогу по этому вопросу. Президент Франции предложил обсудить инициативу в двустороннем и многостороннем форматах, сообщала газета Frankfurter Allgemeine.
Предложение Путина ввести мораторий на размещение РСМД содержалось в послании, которое российский президент направил лидерам основных стран Европы и Азии и главам международных организаций в сентябре. По словам Пескова, понимания в этом вопросе со стороны зарубежных партнеров Россия пока не встретила.
В августе прекратил действие договор о ликвидации РСМД. Это произошло после того, как из соглашения вышли США. Вашингтон объяснил решение тем, что Москва на протяжении нескольких лет нарушала закрепленные документом обязательства. Российские власти все обвинения отрицали и выдвигали встречные претензии.