Макрон отклонил предложение Путина о моратории на ракеты в Европе

Франция не приняла предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, сообщил президент Эмманюэль Макрон. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. По мнению Макрона, российскую инициативу сейчас принимать не следует, но она может стать базой для дальнейших дискуссий.