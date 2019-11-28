Два бывших партнера Магомедовых заочно арестованы

Братья Магомедовы были арестованы в марте 2018 г. Они обвиняются в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на миллиарды рублей. Магомеду Магомедову дополнительно предъявлено обвинение в незаконном обороте оружия. Предприниматели не считают себя виновными. В общей сложности фигурантами расследований, связанных с Магомедовыми, проходят 17 человек, шесть из которых находятся в розыске.