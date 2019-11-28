Два бывших партнера Магомедовых заочно арестованы
Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего директора Подольского электромеханического завода Мурмана Закарадзе и бизнесмена Давида Каплана по делу владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова. Закарадзе и Каплан объявлены в международный розыск, передает «Интерфакс». Им обоим вменяется мошенничество в особо крупном размере в составе группы лиц и организация преступного сообщества.
По версии следствия, Закарадзе скрывается в Грузии и может использовать в своих интересах средства из «фонда похищенных денег», а также группу быстрого реагирования, состоящую из спортсменов клуба единоборств Eagles. Адвокат настаивал на том, что его подзащитный находится в Грузии на лечении.
Каплан, как утверждают следователи, причастен к хищению 5 млрд руб. при строительстве железной дороги, 3 млрд руб. путем предоставления подложных документов в Арбитражный суд Москвы и еще 1 млрд руб. при реконструкции калининградского аэропорта «Храброво». Бизнесмен, по предварительным данным, находится в Израиле.
Братья Магомедовы были арестованы в марте 2018 г. Они обвиняются в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на миллиарды рублей. Магомеду Магомедову дополнительно предъявлено обвинение в незаконном обороте оружия. Предприниматели не считают себя виновными. В общей сложности фигурантами расследований, связанных с Магомедовыми, проходят 17 человек, шесть из которых находятся в розыске.