Кудрин заявил о важности налаживания диалога с протестующими в России

Однако очень важно, чтобы в России были институты и механизмы, позволяющие выстраивать диалог и определять общее мнение, продолжил Кудрин. «Нам важно не набить друг другу лицо, а договориться, найти среди очень многих мнений, очень разнообразных позиций какие-то общие вещи, которые нас объединяют, которые позволяют нам каждодневно решать наши задачи», – сказал он на открытии Общероссийского гражданского форума.