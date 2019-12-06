Адвокат Жукова прокомментировал запрет на администрирование интернет-ресурсов
Адвокат осужденного за призывы к экстремизму студента НИУ ВШЭ Егора Жукова Мурад Мусаев заявил, что защита сможет узнать, что судом определяется как «администрирование интернет-ресурсов», после получения полного текста приговора, передает корреспондент «Ведомостей».
Он отметил, что с формальной точки зрения ведение аккаунта в соцсети может рассматриваться как администрирование. «Ну, а учитывая общий настрой, боюсь, любой чих в интернете сейчас будет рассматриваться как нарушение запрета», – отметил Мусаев.
Кунцевский районный суд Москвы приговорил Жукова к трем годам условно по делу об экстремизме из-за видео, которые он публиковал на Youtube. Сотрудники ФСБ изучили 132 видео Жукова и пришли к выводу, что четыре из них можно расценивать как призывы к экстремистской деятельности. Также в течение двух лет Жукову запрещено «администрировать интернет-ресурсы». Жуков вину не признал.