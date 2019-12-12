Экзитполы предсказали победу Джонсона на парламентских выборах в Британии

Изначально выход Британии из ЕС планировался в марте 2019 г., но из-за разногласий между правительством и парламентом об условиях Brexit сроки перенесли на конец октября. Джонсон настаивал, что выход из ЕС должен произойти не позже 31 октября. В итоге Евросоюз согласился отложить Brexit до 31 января 2020 г. Это уже третий срок с момента начала переговоров. Новая отсрочка предполагает, что Великобритания сможет покинуть ЕС 1 декабря или 1 января, если британский парламент ратифицирует соглашение в ноябре или декабре соответственно, сообщало Reuters со ссылкой на неназванных дипломатов.