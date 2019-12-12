Экзитполы предсказали победу Джонсона на парламентских выборах в Британии
Консервативная партия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона может обеспечить себе большинство в Палате общин по итогам выборов, сообщает Sky News со ссылкой на результаты экзитполов.
Чтобы получить большинство консерваторам необходимы как минимум 326 мест из 650 в нижней палате британского парламента. По данным экзитполов, консерваторы получают 368 мест, Лейбористская партия Джереми Корбина — 191 место, Шотландская национальная партия — 55 мест, «Либеральные демократы» — 13 мест и «Зеленые» — одно место, остальные 22 места распределятся между другими участвовавшими в выборах партиями.
После публикации экзитполов курс британского фунта к доллару вырос более, чем на 2% — до $1,34 по данным на 3.00 мск.
12 декабря в Великобритании прошли досрочные парламентские выборы. Это второе переизбрание органа с 2015 г. – в 2017 г. Досрочные выборы были назначены по инициативе Джонсона. С их помощью премьер-министр надеется получить значительное большинство в парламенте, чтобы выполнить свое обещание окончательно провести выход Великобритании из Европейского союза (ЕС).
Изначально выход Британии из ЕС планировался в марте 2019 г., но из-за разногласий между правительством и парламентом об условиях Brexit сроки перенесли на конец октября. Джонсон настаивал, что выход из ЕС должен произойти не позже 31 октября. В итоге Евросоюз согласился отложить Brexit до 31 января 2020 г. Это уже третий срок с момента начала переговоров. Новая отсрочка предполагает, что Великобритания сможет покинуть ЕС 1 декабря или 1 января, если британский парламент ратифицирует соглашение в ноябре или декабре соответственно, сообщало Reuters со ссылкой на неназванных дипломатов.