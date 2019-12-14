Иркутские коммунисты потребовали отставки Путина после увольнения губернатора
Иркутское отделение КПРФ опубликовало заявление, в котором потребовало отставки президента Владимира Путина и премьера правительства Дмитрия Медведева в связи с увольнением губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Он был одним из трех губернаторов-коммунистов.
Левченко с 1993 г. является первым секретарем Иркутского областного комитета КПРФ. Во втором туре губернаторских выборов в 2015 г. он на 15 процентных пунктов обошел кандидата от «Единой России», на тот момент главу региона Сергея Ерощенко.
В заявлении иркутских коммунистов утверждается, что губернатора вынудили оставить свой пост. «Кремлевские власти, партия "Единая Россия" и расхитители региона не смирились с триумфальной победой на губернаторских выборах в 2015 г. первого секретаря Иркутского обкома КПРФ Левченко и посредством гнилой телепродукции мстительно выливали на него в течение четырех лет густые потоки лжи и клеветы, чтобы дискредитировать его, отрешить от власти и не допустить повторения его успеха на выборах губернатора нашей области в сентябре 2020 г.», – говорится в документе.
Коммунисты подчеркнули, что Левченко был единственным губернатором, который публично выступал против пенсионной реформы и за прямые выборы мэра Иркутска.
Против отставки Левченко высказалось также костромское отделение КПРФ: 13 декабря там прошла серия пикетов в поддержку уволенного губернатора Иркутской области, а на 14 декабря был запланирован митинг. По словам собеседника «Ведомостей» в КПРФ, позиция по отставке Левченко будет выражена отделениями партии по всей стране. Но не везде она может быть столь радикальной, как в Иркутске, говорит собеседник.
Путин 12 декабря принял отставку Левченко. В указе, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что он досрочно ушел с поста по собственному желанию. Полномочия Левченко истекали в 2020 г.