Иркутские коммунисты потребовали отставки Путина после увольнения губернатора

В заявлении иркутских коммунистов утверждается, что губернатора вынудили оставить свой пост. «Кремлевские власти, партия "Единая Россия" и расхитители региона не смирились с триумфальной победой на губернаторских выборах в 2015 г. первого секретаря Иркутского обкома КПРФ Левченко и посредством гнилой телепродукции мстительно выливали на него в течение четырех лет густые потоки лжи и клеветы, чтобы дискредитировать его, отрешить от власти и не допустить повторения его успеха на выборах губернатора нашей области в сентябре 2020 г.», – говорится в документе.