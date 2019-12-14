Суд в Сингапуре предъявил обвинения президенту российской федерации рестлинга
Окружной суд Сингапура предъявил обвинения гражданину России Вадиму Корягину, а также четырем сингапурцам в финансовых махинациях, связанных с незаконным получением средств от трех крупных банков. Об этом сообщает местное издание The Straits Times, первым на сообщение обратил внимание ТАСС.
Следствие полагает, что 51-летний Корягин оказывал содействие гражданам Сингапура, обвиняемым в нелегальном получении крупных средств от банков OCBC, DBS и Maybank Singapore. Сингапурцы, проходящие по делу, были директорами местных компаний, которые, получая от банков кредиты, скрывали информацию о конечных бенефициарах.
Преступления совершались в период с апреля 2014 по май 2016 г. Сумма ущерба в сообщении издания не называется.
Корягину инкриминируют причастность к 30 эпизодам, каждый из них предусматривает наказание в виде штрафа или тюремного заключения сроком до трех лет. Пока россиянин отпущен под залог в размере $7300.
Корягин не обращался за помощью в российское посольство в Сингапуре, сообщило диппредставительство на своей странице в Faceboоk. Посольство находится в координации с правоохранительными органами города-государства и пытается выяснить обстоятельства произошедшего.
В России Корягин является президентом Независимой федерации рестлинга, следует из информации на сайте этой организации. Русскоязычное издание «Уникальный Сингапур» в одной из своих публикаций называет Корягина директором компании IntraCorp, которая с 2011 г. занимается регистрацией и обслуживанием компаний в Сингапуре.