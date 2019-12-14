Суд в Сингапуре предъявил обвинения президенту российской федерации рестлинга

В России Корягин является президентом Независимой федерации рестлинга, следует из информации на сайте этой организации. Русскоязычное издание «Уникальный Сингапур» в одной из своих публикаций называет Корягина директором компании IntraCorp, которая с 2011 г. занимается регистрацией и обслуживанием компаний в Сингапуре.