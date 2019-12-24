ОБСЕ: Обмен пленными между Донбассом и Киевом согласован и состоится до конца года
Международная контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе в понедельник договорилась об обмене задержанных лиц до конца года. Об этом сообщил специальный представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Украине Мартин Сайдик.
«Трехсторонняя контактная группа с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины достигла договоренности о взаимном освобождении и обмене задержанных лиц, связанных с конфликтом, до конца года», — цитирует его слова агентство Reuters.
Ранее представитель России на переговорах Борис Грызлов сообщил, что контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала условия освобождения и обмена до конца года в формате «всех на всех».
В конце декабря 2017 г. с украинской стороны были переданы 240 человек, со стороны ЛНР и ДНР – 73. В сентябре Россия и Украина обменялись задержанными и заключенными по формуле «35 на 35»
8 декабря в Париже состоялся саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция и Германия) по урегулированию конфликта в Донбассе. Лидеры стран-участников призвали до конца года обеспечить «полное и всеобъемлющее соблюдение режима прекращения огня» в Донбассе и содействовать обмену пленными по формуле «всех на всех».