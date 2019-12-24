ОБСЕ: Обмен пленными между Донбассом и Киевом согласован и состоится до конца года

Международная контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе в понедельник договорилась об обмене задержанных лиц до конца года. Об этом сообщил специальный представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Украине Мартин Сайдик.