Контактная группа согласовала условия обмена пленными между Киевом и Донбассом

8 декабря в Париже состоялся саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция и Германия) по урегулированию конфликта в Донбассе. По итогам саммита было подписано коммюнике, подтверждающее приверженность сторон минским договоренностям от 2015 г. Кроме того, лидеры стран-участников призвали до конца года обеспечить «полное и всеобъемлющее соблюдение режима прекращения огня» в Донбассе и содействовать обмену пленными по формуле «всех на всех».