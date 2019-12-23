Контактная группа согласовала условия обмена пленными между Киевом и Донбассом
Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала условия освобождения и обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом до конца года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя России на переговорах Бориса Грызлова. По его словам, обмен пройдет в формате «всех на всех».
8 декабря в Париже состоялся саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция и Германия) по урегулированию конфликта в Донбассе. По итогам саммита было подписано коммюнике, подтверждающее приверженность сторон минским договоренностям от 2015 г. Кроме того, лидеры стран-участников призвали до конца года обеспечить «полное и всеобъемлющее соблюдение режима прекращения огня» в Донбассе и содействовать обмену пленными по формуле «всех на всех».
Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 г.: с украинской стороны были переданы 240 человек, со стороны ЛНР и ДНР – 73. В сентябре Россия и Украина обменялись задержанными и заключенными по формуле «35 на 35».