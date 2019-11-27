РБК узнал о согласовании обмена пленными между Киевом и Донбассом

Подготовка к новому обмену пленными между Киевом и Донбассом активизировалась в середине лета. На встрече контактной группы в июле было согласовано решение об обмене 208 удерживаемых Украиной представителей ДНР и ЛНР на 69 украинских силовиков. Однако обмен до сих пор так и не был произведен.