РБК узнал о согласовании обмена пленными между Киевом и Донбассом
Базовый план обмена зафиксирован в черновом варианте документа, который может быть принят по итогам встречи лидеров нормандской четверки (Россия, Украина, Франция, Германия), утверждает один из собеседников РБК. Саммит в нормандском формате состоится в Париже 9 декабря.
Подготовка к новому обмену пленными между Киевом и Донбассом активизировалась в середине лета. На встрече контактной группы в июле было согласовано решение об обмене 208 удерживаемых Украиной представителей ДНР и ЛНР на 69 украинских силовиков. Однако обмен до сих пор так и не был произведен.
Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 г.: с украинской стороны были переданы 240 человек, со стороны ЛНР и ДНР – 73.