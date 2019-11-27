Политика

РБК узнал о согласовании обмена пленными между Киевом и Донбассом

Ведомости
Ведомости

Россия, Украина, а также самопровозглашенные ДНР и ЛНР вышли на завершающую стадию подготовки к обмену «всех на всех», сообщает РБК со ссылкой на источники. По данным издания, Киев готов передать примерно 250 человек в обмен на 100, списки уже согласованы и утверждены.

Базовый план обмена зафиксирован в черновом варианте документа, который может быть принят по итогам встречи лидеров нормандской четверки (Россия, Украина, Франция, Германия), утверждает один из собеседников РБК. Саммит в нормандском формате состоится в Париже 9 декабря.

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Подготовка к новому обмену пленными между Киевом и Донбассом активизировалась в середине лета. На встрече контактной группы в июле было согласовано решение об обмене 208 удерживаемых Украиной представителей ДНР и ЛНР на 69 украинских силовиков. Однако обмен до сих пор так и не был произведен.

Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 г.: с украинской стороны были переданы 240 человек, со стороны ЛНР и ДНР – 73.

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