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Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных. По словам Пескова, это не пленные, а удерживаемые лица и встречать их «не прерогатива главы государства». «Глава государства свою часть пути прошел для того, чтобы этот обмен смог состояться. Это является главным, а не приезд или неприезд в аэропорт», — сообщил он журналистам.

Имена участников обмена Песков не назвал. «По спискам я никаких комментариев давать не буду. Это был обмен удерживаемыми лицами. Мы позитивно оцениваем и приветствуем состоявшийся обмен», — сообщил он. Он добавил, что в обмене «важна проделанная работа, которая предшествовала тому, что вы видели на картинке телевизоров».

7 сентября Россия и Украина обменялись задержанными и заключенными по формуле «35 на 35». В Россию вернулся главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский. Имена других участников обмена в Кремле пообещали назвать позже. На Украину вернулись украинские моряки, участвовавшие в конфликте в Керченском проливе, а также режиссер Олег Сенцов. Президент Украины Владимир Зеленский встречал их лично в аэропорту.

Как на Украине встретили возвращенных из России моряков и режиссера Сенцова. Фото