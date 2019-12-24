Суд вынес заочный приговор последнему фигуранту «болотного дела»
Замоскворецкий суд Москвы заочно приговорил фигуранта «болотного дела» Дмитрия Бученкова к двум с половиной годам лишения свободы, передает «Медиазона». Прокурор просил для обвиняемого восемь лет колонии общего режима.
Суд засчитал Бученкову уже отбытый срок в СИЗО за весь срок лишения свободы, его розыск прекращен. Как заявила в суде его адвокат Светлана Сидоркина, после вынесения такого решения Бученков сможет впервые за два года вернуться в Россию.
Следствие утверждало, что 6 мая 2012 г. во время столкновения на Болотной площади участников протестной акции с силовиками Бученков избил нескольких полицейских, распылил в их сторону перцовый газ и переворачивал биотуалеты. Бученков вину не признавал и утверждал, что его в тот день вообще не было в Москве. Его алиби подтверждалось не только свидетельскими показаниями родственников. Видеокамеры зафиксировали его машину на выезде из Москвы 5 мая в сторону Нижнего Новгорода, где он, по его словам, находился в эти дни, и на въезде в столицу 8 мая.
Бученков – последний фигурант «болотного дела», которому вынесен приговор. Полтора года следствия Бученков провел в СИЗО, с началом суда его перевели под домашний арест. В 2017 г. Бученков уехал из России, несмотря на меру пресечения. Позднее он получил политическое убежище в Литве.