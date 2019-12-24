Путин назвал антисемитской свиньей поддержавшего Гитлера посла Польши
Российский президент Владимир Путин на коллегии Минобороны продолжил публичные выступления на тему истории Второй мировой войны. Он рассказал о том, что подобие пакта Молотова–Риббентропа о ненападении фашистской Германии и СССР заключалось еще до Советского Союза.
По мнению Путина, не важно, были ли у пакта секретные протоколы, а важно, «как они действовали». СССР был последней страной в Европе, которая подписала пакт о ненападении с Германией. Все остальные ведущие страны Европы это сделали до СССР, сказал Путин. «Да, он [пакт] был подписан, и там был секретный договор о разделе сфер влияния. А чем занимались европейские страны до этого? Ровно тем же самым, начиная с 1938 г., когда [Адольф] Гитлер предъявил свои претензии на часть Чехословакии. Великобритания и Франция сдали своего союзника и предоставили Гитлеру возможность захватить часть Чехословакии», – сказал Путин.
«Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя. Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антисемитских настроениях и, более того, за издевательство над еврейским народом обещал ему поставить памятник в Варшаве».
В своем выступлении Путин также затронул роль Польши в истории Второй мировой войны. Польша, по словам Путина, «фактически вступила в сговор с Гитлером», что свидетельствуется из документов. Речь идет об обсуждении Гитлером и официальными представителями Польши «еврейского вопроса». Гитлер в разговоре с польским послом в Германии в 1939 г. рассказал об идее выслать евреев в колонии в Африку на вымирание и уничтожение. На что посол ему ответил, а потом записал это в своей бумаге министру иностранных дел Польши Юзефу Беку, что если идея будет реализована, Гитлеру поставят «великолепный» памятник в Варшаве.
Фамилию посла президент не назвал. В 1934–1939 гг. должность посла Польши в Германии занимал Юзеф Липски.
Это второе выступление Путина на эту тему. В начале октября на неформальном саммите СНГ российский лидер зачитал исторические документы, свидетельствующие о сговоре некоторых стран с Гитлером в предвоенный период.