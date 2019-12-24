Путин назвал антисемитской свиньей поддержавшего Гитлера посла Польши

По мнению Путина, не важно, были ли у пакта секретные протоколы, а важно, «как они действовали». СССР был последней страной в Европе, которая подписала пакт о ненападении с Германией. Все остальные ведущие страны Европы это сделали до СССР, сказал Путин. «Да, он [пакт] был подписан, и там был секретный договор о разделе сфер влияния. А чем занимались европейские страны до этого? Ровно тем же самым, начиная с 1938 г., когда [Адольф] Гитлер предъявил свои претензии на часть Чехословакии. Великобритания и Франция сдали своего союзника и предоставили Гитлеру возможность захватить часть Чехословакии», – сказал Путин.