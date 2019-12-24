Суд арестовал генерала ФТС Кизлыка по делу о коррупции

В суде следователь рассказал, что Кизлык помогал уйти от уголовной ответственности подозреваемым в контрабанде денежных средств. Во время обысков по адресам проживания Кизлыка были обнаружены и изъяты $600 000, 600 000 евро, золотые слитки и люксовые часы. Помимо Кизлыка в преступлении также подозревают его заместителя Алексея Серебро, заместителей начальников Внуковской и Домодедовской таможен Константина Мишина и Юрия Черкашина.