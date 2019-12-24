Суд арестовал генерала ФТС Кизлыка по делу о коррупции
Басманный суд Москвы арестовал до 22 февраля начальника управления таможенного дознания генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы (ФТС) Александра Кизлыка, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, сообщает «Интерфакс».
Кизлыку ранее предъявили обвинение по ч. 3 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Генералу грозит до 10 лет колонии. Во время судебного заседания Кизлык вину не признал.
В суде следователь рассказал, что Кизлык помогал уйти от уголовной ответственности подозреваемым в контрабанде денежных средств. Во время обысков по адресам проживания Кизлыка были обнаружены и изъяты $600 000, 600 000 евро, золотые слитки и люксовые часы. Помимо Кизлыка в преступлении также подозревают его заместителя Алексея Серебро, заместителей начальников Внуковской и Домодедовской таможен Константина Мишина и Юрия Черкашина.
Официально ФТС не комментирует обвинения в адрес ее сотрудников. В понедельник, 23 декабря, служба подтвердила, что в ее центральном аппарате, во Внуковском и Домодедовском подразделениях прошли обыски.