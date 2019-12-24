Путин раскритиковал предприятия ОПК за привычку «сидеть на гособоронзаказе»
Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) привыкли «сидеть на гособоронзаказе» и не в силах отказаться от патернализма, сказал президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями Госдумы и Совета Федерации.
По словам Путина, он не раз проводил совещания о повышении доли гражданской продукции на оборонных предприятиях, но ситуация пока не меняется; это касается и корабельных предприятий. Так он прокомментировал слова председателя Совфеда Валентины Матвиенко, которая рассказала, что сенаторы объехали шесть российских верфей и не обнаружили на них ни одного заказа от победителей аукционов, проведенных согласно новому закону о крабовых аукционах.
Говоря о вопросах поддержки промышленности, Путин отметил, что для этого необходимо расчистить рынок. «Условно говоря, производят современную медицинскую технику — продать сложно внутри страны. [Закупщики] уже висят на зарубежных заказах, привыкли к этому», — сказал Путин (цитата по ТАСС). Такая ситуация, по словам Путина, связана в том числе и из-за обязательств перед Всемирной торговой организацией. В рамках госзаказа есть преференции для отечественных производителей, «но надо продвигать это более активно», отметил он.
В октябре президент заявил о высокой закредитованности оборонных предприятий. В декабре 2018 г. курирующий военно-промышленный комплекс вице-премьер Юрий Борисов рассказал, что ежегодные выплаты предприятий ОПК на обслуживание ранее взятых кредитов составляют 135 млрд руб., а их совокупный кредитный портфель превышает 2 трлн руб. Он предложил списать долги в размере 600–700 млрд руб., чтобы заводы не жили «впроголодь».