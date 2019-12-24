Путин раскритиковал предприятия ОПК за привычку «сидеть на гособоронзаказе»

По словам Путина, он не раз проводил совещания о повышении доли гражданской продукции на оборонных предприятиях, но ситуация пока не меняется; это касается и корабельных предприятий. Так он прокомментировал слова председателя Совфеда Валентины Матвиенко, которая рассказала, что сенаторы объехали шесть российских верфей и не обнаружили на них ни одного заказа от победителей аукционов, проведенных согласно новому закону о крабовых аукционах.