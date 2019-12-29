Путин поблагодарил Трампа за информацию о готовящихся терактах в России
Президент Владимир Путин позвонил американскому коллеге Дональду Трампу и поблагодарил его за информацию, которая была передана по линии спецслужб и помогла предотвратить теракты в России. Об этом сообщается на сайте Кремля.
О каких именно терактах идет речь, пресс-служба президента не уточнила. Однако сразу после сообщения Кремля ФСБ заявила о задержании двух россиян, готовивших теракты в Санкт-Петербурге в новогодние праздники. В сообщении, текст которого приводит ТАСС, отмечается, что подозреваемые были задержаны на основании информации, полученной от американских партнеров.
Задержанные планировали теракты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников, утверждает ФСБ. По данным спецслужбы, это подтверждают изъятые при задержании материалы. Возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ст. 205 УК (приготовление к теракту) и ст. 205.1 (участие в деятельности террористической организации).
Трамп и Путин в ходе беседы также обсудили комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес, добавил Кремль. Президенты договорились о продолжении двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом.
Последний раз Путин и Трамп говорили по телефону в конце июля. Тогда президент США предложил России помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири. Путин поблагодарил американского коллегу и ответил, что при необходимости Москва воспользуется этим предложением.