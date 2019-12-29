Путин поблагодарил Трампа за информацию о готовящихся терактах в России

О каких именно терактах идет речь, пресс-служба президента не уточнила. Однако сразу после сообщения Кремля ФСБ заявила о задержании двух россиян, готовивших теракты в Санкт-Петербурге в новогодние праздники. В сообщении, текст которого приводит ТАСС, отмечается, что подозреваемые были задержаны на основании информации, полученной от американских партнеров.