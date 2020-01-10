Латвия предоставила убежище журналисту, обвиняемому в России в клевете на Усманова
Латвия предоставила политическое убежище журналисту «Росбалта» Александру Швареву, заочно арестованному в России по делу о клевете на бизнесмена Алишера Усманова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката журналиста Алексея Елисеева. По его словам, это произошло еще в ноябре: «Ему (Швареву) был предоставлен статус беженца в соответствии с законом Латвии об убежище и Конвенцией ООН о беженцах».
В апреле прошлого года в редакции «Росбалта» и дома у Шварева прошли обыски по делу о клевете. Дело было заведено по заявлению Усманова. Поводом стали публикации на сторонних ресурсах о связи предпринимателя с перестрелкой на Рочдельской улице в 2015 г., повлекшей громкие аресты в Следственном комитете и преследование лидера российского преступного мира Захария Калашова (Шакро Молодого).
В ноябре 2019 г. журналист был заочно арестован в России, в отношении него к тому времени было возбуждено еще одно дело. По новому делу ему вменяется вымогательство $50 000 у казахстанского бизнесмена, председателя совета директоров Fincraft Resources Кенеса Ракишева, говорил «Ведомостям» адвокат Шварева.
Вскоре после этого Шварев уехал на лечение за рубеж. По этой причине следствие объявило его в международный розыск, добавил он. Шварев не признает вину в инкриминируемых преступлениях.