Латвия предоставила убежище журналисту, обвиняемому в России в клевете на Усманова

Латвия предоставила политическое убежище журналисту «Росбалта» Александру Швареву, заочно арестованному в России по делу о клевете на бизнесмена Алишера Усманова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката журналиста Алексея Елисеева. По его словам, это произошло еще в ноябре: «Ему (Швареву) был предоставлен статус беженца в соответствии с законом Латвии об убежище и Конвенцией ООН о беженцах».