Политика

Мишустин назвал шесть приоритетов в работе правительства

Ведомости

Кандидат на пост премьера, руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме назвал шесть приоритетных направлений работы будущего правительства.

  • Запуск нового инвестиционного цикла.

  • Эффективное использование возможностей и ресурсов, которые дают нацпроекты.

  • Развитие оборонно-промышленного комплекса.

  • Стимулирование технологического развития экономики.

  • Рост аграрного сектора.

  • Развитие транспорта для снятия инфраструктурных ограничений в регионах.

Кандидатуру Мишустина на пост премьера выдвинул президент России Владимир Путин после объявления об уходе правительства в отставку. Утвердить ее должны депутаты Госдумы. Фракции «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России» уже заявили, что поддержат назначение Мишустина премьером. КПРФ планирует воздержаться от голосования.

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