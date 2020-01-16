Мишустин назвал шесть приоритетов в работе правительства

Кандидатуру Мишустина на пост премьера выдвинул президент России Владимир Путин после объявления об уходе правительства в отставку. Утвердить ее должны депутаты Госдумы. Фракции «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России» уже заявили, что поддержат назначение Мишустина премьером. КПРФ планирует воздержаться от голосования.