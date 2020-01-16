КПРФ воздержится от голосования по кандидатуре Мишустина на пост премьера

На встрече с КПРФ Мишустин заявил, что состав правительства изменится, но насколько сильно, сказать сможет только после консультаций. Руководитель ФНС выступил против национализации и прогрессивной шкалы НДФЛ, а также пообещал поддержать «Яндекс».