КПРФ воздержится от голосования по кандидатуре Мишустина на пост премьера
Фракция КПРФ решила воздержаться от голосования по кандидатуре руководителя Федеральной налоговой службы России (ФНС) Михаила Мишустина на пост премьера, сообщил «РИА Новости» депутат, член партии Алексей Корниенко. Позже это подтвердил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
На встрече с КПРФ Мишустин заявил, что состав правительства изменится, но насколько сильно, сказать сможет только после консультаций. Руководитель ФНС выступил против национализации и прогрессивной шкалы НДФЛ, а также пообещал поддержать «Яндекс».
Ранее фракция «Единой России» единогласно поддержала кандидатуру Мишустина. Большинство депутатов ЛДПР тоже его поддержат, заявил лидер партии Владимир Жириновский. Мишустину также предстоит принять участие в заседании фракции «Справедливой России». Обсуждение его кандидатуры на пост премьера начнется на заседании Госдумы в 14:00 мск.
Накануне исполняющий обязанности премьера Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Президент России Владимир Путин предложил назначить новым председателем правительства Мишустина.