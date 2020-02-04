Кремль сообщил о планах Путина и Лукашенко встретиться до конца недели
Президент Владимир Путин в пятницу встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам, встреча пройдет в России.
Ранее о том, что такая встреча готовится, сообщил сам Лукашенко, который пообещал говорить с российским президентом открыто. «Некий момент истины наступил. Мы с ним создали эти добрые отношения. Мы были архитекторами этих отношений, нам ли их ломать на исходе нашей политической карьеры. Мы же не вечные. Что мы оставим после себя – вот в чем вопрос», – процитировало Лукашенко агентство «БелТА».
В конце декабря Россия и Белоруссия не смогли договориться о цене поставок российской нефти. С 1 января 2020 г. российские нефтяные компании приостановили поставки. Высокопоставленный источник в отрасли заявлял «Ведомостям», что белорусские НПЗ не хотят платить рыночную цену за нефть. Последние насколько лет они покупали нефть на условиях, сопоставимых с условиями для российских независимых НПЗ (экспортная альтернатива плюс небольшая премия. – «Ведомости»). В свою очередь российские компании готовы начать отгружать нефть, если Белоруссия заключит контракты на рыночных условиях. В начале января «Белнефтехим» заключил краткосрочный контракт на поставку нефти без премии к цене. Речь идет о поставке сырья объемом, который необходим для безостановочной работы белорусских НПЗ в январе.
Белоруссию также не устраивает цена российского газа. Ранее Лукашенко утверждал, что Москва обещала Минску поставлять газ по внутрироссийским ценам после завершения приватизации белорусской газотранспортной системы в 2007–2011 гг. 31 декабря предправления «Газпрома» Алексей Миллер и посол Белоруссии в России Владимир Семашко подписали протокол о порядке формирования цен на газ в январе и феврале 2020 г. На переговорах об интеграции в декабре белорусская сторона требовала от России поставлять газ по той же цене, что установлена для Смоленской области, – около $73 за 1000 кубометров. Позже Лукашенко говорил, что если Россия повысит цены на газ и нефть, то Минск будет искать других поставщиков. По его словам, Россия планирует повысить стоимость газа для Белоруссии со $127 до $152 за 1000 кубометров.