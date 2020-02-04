Кремль сообщил о планах Путина и Лукашенко встретиться до конца недели

Белоруссию также не устраивает цена российского газа. Ранее Лукашенко утверждал, что Москва обещала Минску поставлять газ по внутрироссийским ценам после завершения приватизации белорусской газотранспортной системы в 2007–2011 гг. 31 декабря предправления «Газпрома» Алексей Миллер и посол Белоруссии в России Владимир Семашко подписали протокол о порядке формирования цен на газ в январе и феврале 2020 г. На переговорах об интеграции в декабре белорусская сторона требовала от России поставлять газ по той же цене, что установлена для Смоленской области, – около $73 за 1000 кубометров. Позже Лукашенко говорил, что если Россия повысит цены на газ и нефть, то Минск будет искать других поставщиков. По его словам, Россия планирует повысить стоимость газа для Белоруссии со $127 до $152 за 1000 кубометров.