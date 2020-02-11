Зеленский сменил руководителя своего президентского офиса

Богдан возглавил офис Зеленского на следующий день после инаугурации президента в мае 2019 г. В августе 2019 г. Зеленский рассказал, что Богдан и всё окружение президента заранее написали заявление об отставке. Если «общество или президент будут чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украиной задачами», заявлял Зеленский, то президент сможет подписать их. О таком формате работы президент, по его словам, договорился со своей командой с самого начала.