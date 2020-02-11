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Зеленский сменил руководителя своего президентского офиса

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу офиса президента Андрея Богдана, указ об этом опубликован на сайте президента. Следующими указами он перевел Андрея Ермака с должности советника президента на должность главы офиса.

Богдан возглавил офис Зеленского на следующий день после инаугурации президента в мае 2019 г. В августе 2019 г. Зеленский рассказал, что Богдан и всё окружение президента заранее написали заявление об отставке. Если «общество или президент будут чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украиной задачами», заявлял Зеленский, то президент сможет подписать их. О таком формате работы президент, по его словам, договорился со своей командой с самого начала.

Ермак, как и Богдан, занял свой пост вместе с другими членами команды Зеленского. Накануне Ермак отметил, что у него «нет никакой конкуренции» с Богданом, передает «Интерфакс-Украина» его выступление на канале «Украина 24».

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