Бывший вице-премьер Ольга Голодец будет работать в Сбербанке

С 1999 по 2008 г. Голодец отвечала за социальные программы «Норникеля», с 2006 г. занимала должность главы совета негосударственного пенсионного фонда «Норникеля». В состав правительства перешла в 2012 г., покинув должность заместителя мэра Москвы Сергея Собянина по вопросам образования и здравоохранения. В первом составе правительства Медведева Голодец отвечала за социальную политику, здравоохранение и образование.