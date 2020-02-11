Бывший вице-премьер Ольга Голодец будет работать в Сбербанке
Бывший вице-премьер Ольга Голодец получит должность в Сбербанке, сообщили в пресс-службе банка. В новой должности она будет отвечать за социальные и медицинские программы.
С 2018 г. на посту вице-премьера Голодец курировала в правительстве Дмитрия Медведева вопросы культуры, спорта и туризма. В новый состав правительства Михаила Мишустина Голодец не вошла.
С 1999 по 2008 г. Голодец отвечала за социальные программы «Норникеля», с 2006 г. занимала должность главы совета негосударственного пенсионного фонда «Норникеля». В состав правительства перешла в 2012 г., покинув должность заместителя мэра Москвы Сергея Собянина по вопросам образования и здравоохранения. В первом составе правительства Медведева Голодец отвечала за социальную политику, здравоохранение и образование.