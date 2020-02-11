Госдума может лишиться полномочий по назначению председателя Счетной палаты

Полномочия по назначению и освобождению от должности председателя Счетной палаты могут перейти от Госдумы к Совету Федерации, говорится в сообщении комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству. Такие изменения были предложены рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.