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Госдума может лишиться полномочий по назначению председателя Счетной палаты

Ведомости

Полномочия по назначению и освобождению от должности председателя Счетной палаты могут перейти от Госдумы к Совету Федерации, говорится в сообщении комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству. Такие изменения были предложены рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.

При этом назначать и освобождать от должности заместителей председателя Счетной палаты вместо Совета Федерации будет Госдума. Кандидатуры на пост председателя Счетной палаты и его заместителей будет по-прежнему предлагать президент России.

Перераспределение полномочий связано с тем, что Госдума получит дополнительные полномочия по утверждению председателя и членов правительства, поясняется в сообщении.

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Согласно действующему законодательству председатель Счетной палаты назначается Госдумой на шесть лет по представлению президента. Один и тот же человек не может занимать должность председателя Счетной палаты более двух сроков подряд.

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