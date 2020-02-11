Госдума может лишиться полномочий по назначению председателя Счетной палаты
Полномочия по назначению и освобождению от должности председателя Счетной палаты могут перейти от Госдумы к Совету Федерации, говорится в сообщении комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству. Такие изменения были предложены рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.
При этом назначать и освобождать от должности заместителей председателя Счетной палаты вместо Совета Федерации будет Госдума. Кандидатуры на пост председателя Счетной палаты и его заместителей будет по-прежнему предлагать президент России.
Перераспределение полномочий связано с тем, что Госдума получит дополнительные полномочия по утверждению председателя и членов правительства, поясняется в сообщении.
Согласно действующему законодательству председатель Счетной палаты назначается Госдумой на шесть лет по представлению президента. Один и тот же человек не может занимать должность председателя Счетной палаты более двух сроков подряд.