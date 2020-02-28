Комитет Госдумы одобрил еще одну порцию поправок в Конституцию

Сенатор Людмила Нарусова, присутствовавшая на заседании, удивилась, что поправка, которую она предложила в главу 8, оказалась в таблице поправок на отклонение. Всего на отклонение на этот раз было 56 поправок. Поправка Нарусовой заключалась в том, чтобы исключить наделение органов местного самоуправления и органов госвласти полномочиями, которые позволяют им влиять на формирование друг друга. По сути, Нарусова предложила закрепить в Конституции отмену так называемого муниципального фильтра (сбора определенного количества подписей муниципальных депутатов для регистрации кандидатом на выборах главы субъекта федерации). «Именно сейчас, когда мы встраиваем муниципальную власть в систему публичной власти, когда говорим, что госорганы могут влиять на эту власть, нелогично и против всякого здравого смысла, чтобы эта муниципальная власть фильтровала того, кто может потом ее менять или не менять. Это нарушает пассивное избирательное право, пример последствий мы уже видели этим летом (протесты в Москве из-за недопуска к выборам в Мосгордуму. – «Ведомости»), никто не хочет их повторения», – заявила Нарусова.