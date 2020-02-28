Комитет Госдумы одобрил еще одну порцию поправок в Конституцию
Комитет Госдумы по госстроительству одобрил еще одну порцию поправок к законопроекту о внесении поправок в Конституцию. Председатель комитета Павел Крашенинников напомнил, что это уже пятое заседание комитета, на котором обсуждаются поправки ко второму чтению законопроекта. На заседании в пятницу комитет рассмотрел поправки к главе 8 («Местное самоуправление») и некоторые поправки к главе 3 («Федеративное устройство»). Остальные поправки к главе 3 будут рассмотрены на следующей неделе – их сформулируют по итогам встречи президента с рабочей группой, которая состоялась 26 февраля. В этих поправках могут прописать статус федеральных территорий, запрет на отчуждение принадлежащих России территорий, а также может быть некая формулировка, связанная с исторической памятью, сказал Крашенинников.
Срок внесения новых поправок – до 2 марта. Второе чтение законопроекта пройдет 10 марта, а третье – 11 марта. Крашенинников сказал, что всего поступило 318 поправок к президентскому законопроекту. Следующие два заседания комитета, на которых также будут рассматривать поправки, пройдут 3 и 4 марта. На вчерашнем заседании комитета были одобрены поправки, связанные с общероссийским голосованием. Крашенинников пояснил, что указ президента с формулировкой вопроса об общероссийском голосовании, должен быть подписан уже после того, как поправки будут одобрены двумя третями региональных парламентов. При этом он не исключил, что региональные законодательные собрания успеют одобрить законопроект уже 12 марта.
Согласно новым поправкам главам регионов и их супругам запрещено иметь иностранное гражданство, также для них установлен запрет на наличие счетов и хранение ценностей в иностранных банках за пределами России. Такие же требования предъявляются к руководителям федеральных государственных органов. Запрет на иностранные счета также устанавливается и для президента, поправками к главе 4 Конституции. Поправка к главе 3 Конституции предусматривает, что федеральные органы госвласти могут располагаться не только в Москве, а в любом другом городе – это устанавливается федеральным конституционным законом.
Поправки к главе 8 дают возможность органам госвласти участвовать в формировании органов местного самоуправления, назначать и освобождать должностных лиц местного самоуправления в порядке, установленном федеральным законом. По словам Крашенинникова, сейчас уже это существует: «У нас сегодня в законах уже есть участие госвласти в формировании местного самоуправления – например, когда специальные комиссии назначают сити-менеджеров».
Сенатор Людмила Нарусова, присутствовавшая на заседании, удивилась, что поправка, которую она предложила в главу 8, оказалась в таблице поправок на отклонение. Всего на отклонение на этот раз было 56 поправок. Поправка Нарусовой заключалась в том, чтобы исключить наделение органов местного самоуправления и органов госвласти полномочиями, которые позволяют им влиять на формирование друг друга. По сути, Нарусова предложила закрепить в Конституции отмену так называемого муниципального фильтра (сбора определенного количества подписей муниципальных депутатов для регистрации кандидатом на выборах главы субъекта федерации). «Именно сейчас, когда мы встраиваем муниципальную власть в систему публичной власти, когда говорим, что госорганы могут влиять на эту власть, нелогично и против всякого здравого смысла, чтобы эта муниципальная власть фильтровала того, кто может потом ее менять или не менять. Это нарушает пассивное избирательное право, пример последствий мы уже видели этим летом (протесты в Москве из-за недопуска к выборам в Мосгордуму. – «Ведомости»), никто не хочет их повторения», – заявила Нарусова.