Кремль прокомментировал награждение сенатора Геремеева за законотворчество

27 февраля стало известно, что президент Владимир Путин наградил сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В указе о награждении, опубликованном на портале правовой информации, говорится, что награда Геремееву вручена «за большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность». При этом из электронной базы данных Госдумы следует, что последний законопроект был внесен Геремеевым в соавторстве в октябре 2015 г., а все семь законопроектов, в разработке которых он принимал участие с 2012 г., были отклонены или возвращены субъекту законодательной инициативы.