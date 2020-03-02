Кремль прокомментировал награждение сенатора Геремеева за законотворчество
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не судить о степени активности законодателей по количеству внесенных ими инициатив. Так он прокомментировал журналистам награждение сенатора Сулеймана Геремеева за «активную законотворческую деятельность». По словам Пескова, количество законотворческих инициатив «вряд ли может быть каким-то окончательным критерием», так как любой сенатор может активно участвовать в разработке инициативы, которую дальше будут инициировать другие сенаторы.
27 февраля стало известно, что президент Владимир Путин наградил сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В указе о награждении, опубликованном на портале правовой информации, говорится, что награда Геремееву вручена «за большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность». При этом из электронной базы данных Госдумы следует, что последний законопроект был внесен Геремеевым в соавторстве в октябре 2015 г., а все семь законопроектов, в разработке которых он принимал участие с 2012 г., были отклонены или возвращены субъекту законодательной инициативы.
Имя Сулеймана Геремеева упоминается в деле об убийстве политика Бориса Немцова: в квартире, где жили обвиняемые в убийстве, были найдены ключи от номеров «Президент-отеля», которые занимал, в частности, Геремеев. Организатором преступления следствие считает Руслана Мухудинова – водителя родственника сенатора, бывшего офицера батальона «Север» Руслана Геремеева. Немцов был убит 27 февраля 2015 г.