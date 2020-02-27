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Путин наградил за «активное законотворчество» сенатора от Чечни Геремеева

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Президент Владимир Путин наградил сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, указ о награждении размещен на портале правовой информации. Награда Геремееву вручена «за большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность».

Из электронной базы данных Госдумы следует, что Геремеев не принимал участия в разработке законопроектов последние пять лет: последний законопроект был внесен им в соавторстве в октябре 2015 г. При этом все семь законопроектов, в разработке которых он принимал участие с 2012 г., были отклонены или возвращены субъекту законодательной инициативы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на запрос «Ведомостей» о причине награждения Геремеева.

Имя Сулеймана Геремеева упоминается в деле об убийстве политика Бориса Немцова: в квартире, где жили обвиняемые в убийстве, были найдены ключи от номеров «Президент-отеля», которые занимал, в частности, Геремеев. Организатором преступления следствие считает Руслана Мухудинова – водителя родственника сенатора, бывшего офицера батальона «Север» Руслана Геремеева.

Немцов был убит в центре Москвы 27 февраля 2015 г. Суд признал виновными Заура Дадаева, Анзора и Шадита Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева, их приговорили к срокам от 11 до 20 лет колонии строгого режима.

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