Путин наградил за «активное законотворчество» сенатора от Чечни Геремеева

Из электронной базы данных Госдумы следует, что Геремеев не принимал участия в разработке законопроектов последние пять лет: последний законопроект был внесен им в соавторстве в октябре 2015 г. При этом все семь законопроектов, в разработке которых он принимал участие с 2012 г., были отклонены или возвращены субъекту законодательной инициативы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на запрос «Ведомостей» о причине награждения Геремеева.